Как вырастить сочные огурцы в жару: названы три урожайных сорта

Огурцы сортов «Аркадия», «Кукушка» и «Лимон» — выносливы к жаре и болезням, подходят для выращивания в сложных условиях. / © Unsplash

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Огурцы — одна из самых любимых огородных культур, которую можно успешно выращивать даже в жарком климате. Эксперты советуют выбирать гибридные сорта огурцов, которые отличаются повышенной выносливостью к болезням и погодным стрессам.

Об этом пишет Сенсация.

Один из таких сортов — «Аркадия». Это ранний гибрид, выведенный в Молдове, начинающий плодоносить уже на 38-42 день после высадки в открытый грунт. В каждом узле формируется завязь из двух плодов по 90-100 г. Эти огурцы имеют цилиндрическую форму, зеленую окраску и легкое восковое напыление. Сорт устойчив к бактериозу, мучнистой росе и пероноспорозу.

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Второй сорт — «Кукушка». Самоопыляющийся, ранний и очень урожайный, хорошо переносит жару и не теряет сочности даже в условиях юга Украины. Его плоды длинные — от 14 до 24 см, массой до 300 г, с нежной кожицей, сладковатым вкусом и ярким ароматом. Сорт подходит для транспортировки и хранения, часто используется в свежем виде.

Третий вариант — «Лимон». Это необычный сорт народной селекции, имеющий круглые плоды, похожие на лимоны или яйца. Растение имеет мощный куст и большие листья, любит влагу. С одного растения можно собрать до 8-10 кг плодов, которые отлично подходят для потребления летом или консервирования.

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