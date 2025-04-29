"Даниэль стал лучше": Усик спрогнозировал результат реванша с Дюбуа

Усик – Дюбуа / © @queensberrypromotions

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик поделился ожиданиями от объединительного поединка с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

Украинский боксер признал, что с момента их первого боя Дюбуа стал лучше. Несмотря на это Александр убежден, что в реванше снова победит британца.

"Дюбуа достаточно жесткий боксер. Он смог победить Хрговича, Миллера, Джошуа. Да, возможно, Даниэль стал лучше, но и я лучше. Я верю, что одолею Дюбуа в июле. Я это чувствую", – сказал Усик в интервью talkSPORT.

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Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.

В феврале этого года Дюбуа должен был защищать титул IBF в поединке с новозеландцем Джозефом Паркером, но за несколько дней до боя снялся из-за вирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов на "Уэмбли", во время которой британец толкнул и обозвал украинца.

Также букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.