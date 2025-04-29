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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Даніель став кращим": Усик спрогнозував результат реваншу з Дюбуа

Олександр впевнений, що знову переможе британця.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © @queensberrypromotions

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик поділився очікуваннями від об'єднавчого поєдинку з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

Український боксер визнав, що від моменту їхнього першого бою Дюбуа став кращим. Незважаючи на це, Олександр переконаний, що в реванші знову переможе британця.

"Дюбуа досить жорсткий боксер. Він зміг перемогти Хрговича, Міллера, Джошуа. Так, можливо, Даніель став кращим, але і я кращий. Я вірю, що переможу Дюбуа у липні. Я це відчуваю", – сказав Усик в інтерв'ю talkSPORT.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.

У лютому цього року Дюбуа повинен був захищати титул IBF у поєдинку з новозеландцем Джозефом Паркером, але за кілька днів до бою знявся через вірусну інфекцію.

Раніше повідомлялося, що Усик і Дюбуа провели дуель поглядів на "Вемблі", під час якої британець штовхнув і обізвав українця.

Також букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

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