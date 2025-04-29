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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Як виростити соковиті огірки у спеку: названо три врожайні сорти

У спекотному кліматі вибір правильного сорту огірків стає вирішальним для врожаю.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Огірки сортів «Аркадія», «Зозуля» та «Лимон» — витривалі до спеки та хвороб, підходять для вирощування в складних умовах

Огірки сортів «Аркадія», «Зозуля» та «Лимон» — витривалі до спеки та хвороб, підходять для вирощування в складних умовах / © Unsplash

Огірки — одна з найулюбленіших городніх культур, яку можна успішно вирощувати навіть у спекотному кліматі. Експерти радять обирати гібридні сорти огірків, які відзначаються підвищеною витривалістю до хвороб і погодних стресів.

Про це пише Сенсація.

Один із таких сортів — “Аркадія”. Це ранній гібрид, виведений у Молдові, який починає плодоносити вже на 38-42 день після висадки у відкритий ґрунт. У кожному вузлі формується зав’язь із двох плодів по 90-100 г. Ці огірки мають циліндричну форму, зелене забарвлення та легке воскове напилення. Сорт стійкий до бактеріозу, борошнистої роси й пероноспорозу.

Другий сорт — “Зозуля”. Самозапильний, ранній і дуже врожайний, добре переносить спеку і не втрачає соковитості навіть в умовах півдня України. Його плоди довгі — від 14 до 24 см, масою до 300 г, із ніжною шкіркою, солодкуватим смаком та яскравим ароматом. Сорт придатний для транспортування та зберігання, часто використовується у свіжому вигляді.

Третій варіант — “Лимон”. Це незвичайний сорт народної селекції, що має круглі плоди, схожі на лимони або яйця. Рослина має потужний кущ і великі листки, любить вологу. З однієї рослини можна зібрати до 8-10 кг плодів, які чудово підходять для споживання влітку або консервування.

Нагадаємо, раніше ми писали, чим найкраще підживити червоний буряк, щоб він виріс великим і соковитим.

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