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Як виростити соковиті огірки у спеку: названо три врожайні сорти
У спекотному кліматі вибір правильного сорту огірків стає вирішальним для врожаю.
Огірки — одна з найулюбленіших городніх культур, яку можна успішно вирощувати навіть у спекотному кліматі. Експерти радять обирати гібридні сорти огірків, які відзначаються підвищеною витривалістю до хвороб і погодних стресів.
Про це пише Сенсація.
Один із таких сортів — “Аркадія”. Це ранній гібрид, виведений у Молдові, який починає плодоносити вже на 38-42 день після висадки у відкритий ґрунт. У кожному вузлі формується зав’язь із двох плодів по 90-100 г. Ці огірки мають циліндричну форму, зелене забарвлення та легке воскове напилення. Сорт стійкий до бактеріозу, борошнистої роси й пероноспорозу.
Другий сорт — “Зозуля”. Самозапильний, ранній і дуже врожайний, добре переносить спеку і не втрачає соковитості навіть в умовах півдня України. Його плоди довгі — від 14 до 24 см, масою до 300 г, із ніжною шкіркою, солодкуватим смаком та яскравим ароматом. Сорт придатний для транспортування та зберігання, часто використовується у свіжому вигляді.
Третій варіант — “Лимон”. Це незвичайний сорт народної селекції, що має круглі плоди, схожі на лимони або яйця. Рослина має потужний кущ і великі листки, любить вологу. З однієї рослини можна зібрати до 8-10 кг плодів, які чудово підходять для споживання влітку або консервування.
Нагадаємо, раніше ми писали, чим найкраще підживити червоний буряк, щоб він виріс великим і соковитим.