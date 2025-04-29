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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
2 хв

Червоний буряк виросте великим, соковитим і солодким: чим найкраще підживити овочі

Грамотне підживлення — це ключовий фактор, що визначає якість урожаю. Існує перевірений часом метод, який допомагає отримати великі, солодкі й соковиті коренеплоди.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чим підживлювати червоні буряки

Чим підживлювати червоні буряки

Червоний буряк є не лише основою багатьох українських традиційних страв, а й містить купу вітамінів і мікроелементів, необхідних для здоров’я. Однак багато городників стикаються з проблемою: вирощений буряк виявляється дрібним, прісним і водянистим. Причина найчастіше криється в порушенні балансу поживних речовин у ґрунті. Розповідаємо, як правильно підживлювати буряк, щоб він виріс великим, соковитим і солодким.

Чим найкраще підживлювати буряк, щоб він виріс великим і солодким

Основним фактором того, що буряк росте дрібним і несмачним, є відсутність необхідних поживних елементів у ґрунті. Для повноцінного розвитку коренеплодам необхідні бор, калій та азот. Якщо не вистачатиме цих мікроелементів, буряк ростиме повільно, втрачатиме цукристість і стане менш соковитим.

Найкраще застосовувати комплексний підхід до підживлення буряків, поєднуючи органічні та мінеральні добрива.

  • Перше підживлення треба проводити через 2 тижні після появи сходів. Для цього необхідно розчинити столову ложку нітроамофоски в 10 літрах води і полити буряк. Це добриво забезпечить молоді рослини азотом для розвитку листової маси і фосфором для формування міцної кореневої системи.

  • Друге підживлення слід робити тоді, коли формуються коренеплоди, через 4-5 тижнів після першого. Щоб приготувати розчин, необхідно взяти чайну ложку борної кислоти і столову ложку сульфату калію на 10 літрів води. Поливати рядки треба рясно. Бор у цій суміші відповідає за підвищення цукристості, а калій сприяє формуванню щільної, соковитої м’якоті.

  • Третє підживлення варто проводити за 3 тижні до збирання врожаю. Для приготування добрива необхідно взяти склянку деревного попелу й залити п’ятьма літрами гарячої води. Треба дати настоятися добриву впродовж доби. Перед застосуванням слід розвести настій водою у співвідношенні 1:2 і полити буряк. Попіл збагатить ґрунт мікроелементами, що сприятливо позначиться на смакових якостях буряка.

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Дата публікації
Кількість переглядів
49
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