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В Канаде конфискуют российский "Руслан" (фото)
Генпрокурор Канады инициировал процесс конфискации находящегося под санкциями транспортного самолета Ан-124-100 «Руслан» авиакомпании РФ «Волга-Днепр».
В Канаде инициировали конфискацию самолета Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр».
Об этом пишет insauga.
По информации представителя Министерства международных дел Канады, генеральный прокурор обратился в Высший суд Онтарио 18 марта 2025 года с просьбой подать ходатайство об изъятии самолета.
«Физическое или юридическое лицо, имеющее интерес или право на изъятое имущество, имеет возможность представлять доказательства и участвовать в административном и судебном производстве», — сообщил представитель ведомства в электронном письме.
Что известно о самолете «Руслан»
Ранее речь шла о том, что Канада закрыла воздушное пространство для российских авиасудов с начала великой войны РФ в Украине. С тех пор самолет Ан-124 остается на территории аэропорта Торонто-Пирсон.
В июне 2023 года самолет был официально арестован, а тогдашний премьер Канады Джастин Трюдо заявил о намерении передать его Украине.
Владелец самолета находящаяся под международными санкциями компания «Волга-Днепр» пытается обжаловать конфискацию и сохранить право собственности на этот Ан-124.
Тем временем, по информации украинского предприятия «Антонов», передача самолета Украине может состояться в этом году. Специалисты компании уже провели досмотр и подтвердили, что Ан-124 находится в идеальном состоянии.
Напомним, в США завершают новый пакет санкций против российской энергетики и финансовой структуры. Однако окончательное решение о подписании указа до сих пор не принял Дональд Трамп.
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