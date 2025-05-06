В Канаде конфискуют российский "Руслан" (фото)

Транспортный самолет Ан-124-100 Руслан

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В Канаде инициировали конфискацию самолета Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр».

Об этом пишет insauga.

По информации представителя Министерства международных дел Канады, генеральный прокурор обратился в Высший суд Онтарио 18 марта 2025 года с просьбой подать ходатайство об изъятии самолета.

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Российский грузовой самолет остается в аэропорту Торонто Пирсон в Миссиссозе, где он простоял на взлетной полосе от 27 февраля 2022 года Фото: INsauga.com

«Физическое или юридическое лицо, имеющее интерес или право на изъятое имущество, имеет возможность представлять доказательства и участвовать в административном и судебном производстве», — сообщил представитель ведомства в электронном письме.

Что известно о самолете «Руслан»

Ранее речь шла о том, что Канада закрыла воздушное пространство для российских авиасудов с начала великой войны РФ в Украине. С тех пор самолет Ан-124 остается на территории аэропорта Торонто-Пирсон.

В июне 2023 года самолет был официально арестован, а тогдашний премьер Канады Джастин Трюдо заявил о намерении передать его Украине.

Владелец самолета находящаяся под международными санкциями компания «Волга-Днепр» пытается обжаловать конфискацию и сохранить право собственности на этот Ан-124.

Тем временем, по информации украинского предприятия «Антонов», передача самолета Украине может состояться в этом году. Специалисты компании уже провели досмотр и подтвердили, что Ан-124 находится в идеальном состоянии.

Напомним, в США завершают новый пакет санкций против российской энергетики и финансовой структуры. Однако окончательное решение о подписании указа до сих пор не принял Дональд Трамп.

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