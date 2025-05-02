Нефтяная вышка / © Associated Press

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Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес обратилась в Китай с просьбой покупать больше нефти после того, как крупные энергокомпании начали подготовку к выходу из страны по требованию Соединенных Штатов.

Об этом информирует агентство Bloomberg.

Издание сообщает, что Родригес встретилась с вице-президентом Китая Хань Чжэнем и главой China National Petroleum. Во время встречи она просила предоставить стране разбавители и легкую нефть, необходимые для переработки тяжелого венесуэльского сырья, а также увеличить объем закупок сырой нефти.

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В свою очередь, Китай требует больших скидок на нефть и пересмотреть условия ранее заключенных контрактов.

Журналисты пишут, что позиции Венесуэлы становятся все более уязвимыми, поскольку Трамп нацелился на ограничение нефтяной отрасли страны, являющейся основным источником доходов.

Ранее США ввели тарифы против стран, импортирующих нефть из Венесуэлы, что затрудняет переговоры с такими союзниками, как Китай. Кроме того, компании Chevron, Repsol, Eni и Maurel&Prom отозвали свои лицензии и уходят с рынка.

В прошлом месяце Китай стал крупнейшим импортером венесуэльской нефти, 10 танкеров доставляли в среднем 461 тысячу баррелей в сутки.

Издание пишет, что экономика Венесуэлы уже ощущает последствия политики максимального давления в США. Валюта страны стремительно обесценивается на фоне ожиданий дефицита доллара, что заставляет население прибегать к массовой покупке американской валюты на черном рынке.

Такие тенденции чреваты новым витком инфляции и могут свести на нет экономическую стабилизацию, которой режим Мадуро частично достиг благодаря широкому использованию доллара.

Ранее сообщалось, что группа американских законодателей направила запрос в Госдепартамент США, требуя разъяснений по поводу участия китайских боевиков в войне России против Украины.

Мы ранее информировали, что Китай захватил спорный риф Сэнди-Кей в Южнокитайском море, расположенный в нескольких километрах от важного военного форпоста Филиппин.