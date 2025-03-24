Путина предупредили о риске нефтяного кризиса, который привел к распаду СССР — Reuters

Российский Центробанк предупредил Кремль об угрозе обрушения рынка нефти, что станет ударом по экономике.

Центральный банк России предупредил политиков, что США и ОПЕК способны заполонить рынок нефтью, и это может повлечь за собой повторение длительного обвала цен 1980-х годов, который стал одной из причин распада Советского Союза.

Об этом пишет Reuters, которое получило доступ к соответствующему документу.

Центробанк России озвучил свое предупреждение о возможном обвале цен на нефть в презентации, подготовленной для обсуждения под председательством премьер-министра Михаила Мишустина в феврале. Это предупреждение появилось за несколько недель до того, как президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп начали переговоры по прекращению войны в Украине.

Глава Белого дома уже заявил, что может ввести новые санкции против Москвы, если не будет достигнуто мирное соглашение. А еще Трамп пообещал увеличить добычу американской нефти и призвал Саудовскую Аравию – лидера ОПЕК – нарастить производство для поддержки глобальной экономики.

Российский Центробанк в своей презентации не уточнил, при каких условиях ОПЕК и США могут насытить рынок нефтью и насколько вероятны эти риски.

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В предыдущих отчетах, которые тоже видели журналисты Reuters, уже упоминались цены на нефть в качестве одного из рисков для экономики. Однако ранее Центробанк не объяснял, как может возникнуть длительный период низких цен.

В свою очередь и российское Министерство экономики подготовило презентацию для этого обсуждения, указав на другие угрозы для экономики, например, слабую инвестиционную активность, рост расходов и "проблемные долги".

Отмечается, что пока нет признаков того, что ОПЕК планирует менять свою политику поставок, что могло бы повлечь за собой резкое увеличение добычи нефти.

Хотя США могут нарастить добычу нефти, основная часть роста, вероятно, будет приходиться на другие страны, не входящие в ОПЕК. В частности, речь идет о Гайане, Бразилии и Казахстане, где мировые нефтяные гиганты увеличивают добычу.

"Значительным риском является цена на нефть", — указано в одном из слайдов, просмотренных журналистами.

Среди основных угроз также упоминается "существенное увеличение добычи в США и за пределами ОПЕК".

Отмечалось, что резервные мощности ОПЕК находятся на исторически высоком уровне и равны объему российского экспорта нефти.

"Исторический прецедент – после периода высоких цен на нефть в 1974-1985 годах наступил 18-летний (!) период низких цен", – отмечалось в презентации, где этот тезис был подчеркнут тремя восклицательными знаками.

Цены на нефть и распад СССР

Для России энергетический сектор всегда являлся как силой, так и слабостью. Так, когда цены на нефть падали, экономика испытывала серьезные удары. Это имело существенные геополитические последствия, как в 1991 году, когда распался Советский Союз.

Обвал цен на нефть 1980-х годов сделал невозможным для СССР продолжение гонки вооружений с США. Финансовые трудности обострились и привели к краху Советского Союза.

В настоящее время цены на нефть держатся на уровне около 70 долл. за баррель. Это комфортный уровень для России, ведь ее бюджет рассчитан на цену в 69,7 долл. за баррель нефти.

Как объяснил профессор Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, беспокойство Центробанка вызвано одновременно низкими ценами на нефть и крепким рублем.

"Вероятно, бюджет не выполняется, поскольку уже конец марта, а мы не достигаем тех параметров, которые планировали на 2025 год", – сказал Юшков.

С 1991 года Россия пережила несколько финансовых кризисов, вызванных низкими ценами на нефть. Так, в 1998 году Москва объявила дефолт по внешнему долгу после падения цен на нефть до 10 долл. за баррель.

В 2008 году российские власти были вынуждены использовать резервы для стабилизации экономики и предотвращения роста безработицы после падения цен из-за кризиса ипотечного кредитования в США.

За последние 15 лет цены на нефть также резко снижались, в частности во время пандемии коронавируса. Но эти краткосрочные колебания не создали серьезных угроз финансовой устойчивости Кремля.

Авторы статьи отметили, что в марте Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом, отметив "важность" соглашения ОПЕК+ для стабильности мирового рынка нефти.

"Была подчеркнута приверженность России и Саудовской Аравии выполнять взятые на себя обязательства в рамках ОПЕК+", – было указано в заявлении Кремля по итогам телефонного разговора.

По оценкам Международного энергетического агентства, общий объем резервных мощностей ОПЕК – 5,3 млн баррелей в сутки. Это примерно соответствует российскому экспорту нефти и нефтепродуктов.

Саудовская Аравия заявила, что может увеличить добычу с текущих 9 млн баррелей в сутки до максимума в 12 млн баррелей в течение нескольких месяцев.

Напомним, в декабре 2024 года в статье The Telegraph говорилось, что из-за проблем в российской экономике глава "Роснефти" Игорь Сечин сказал Путину подготовиться к 45-50 долл. за баррель нефти. С поправкой на инфляцию это соответствует уровням, которые довели до банкротства СССР.