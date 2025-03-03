Война стоит России очень дорого: что происходит с экономикой страны

За три года полномасштабного вторжения Россия потратила более $200 млрд. на войну и потеряла по меньшей мере 700 000 военных.

Об этом сообщил экспредседатель Пентагона Ллойд Остин во время Национального форума безопасности Рональда Рейгана.

По его словам, потери России за первый год войны превысили все ее военные конфликты начиная со Второй мировой войны.

По данным минобороны США, в результате ключевые экономические показатели России существенно ухудшились.

ВВП. Прогноз Центробанка России на 2026 год – рост на 2%, но МВФ и Всемирный банк ожидают всего 1,2% и 1,1% соответственно.

Инфляция. Официальный прогноз российского Центробанка в конце 2024 г. составлял 8-8,5%, но реальная инфляция, по оценкам экспертов, достигла 18-19%. Некоторые экономисты предполагают, что фактический уровень инфляции может достигать 30-35%.

Ключевая ставка. С ноября 2024 года российский Центробанк установил ее на уровне 21%, что является одним из самых высоких показателей в новейшей истории страны.

За три года войны дефицит российского бюджета составил 10 трлн рублей, сообщил экономист Олег Гетман. В 2022 и 2023 годах дефицит составлял по 3 трлн. рублей ежегодно. А в 2024 году эта цифра выросла до 3,7 трлн. рублей.

Напомним, Кремль ввел политику, направленную на увеличение расходов на оборону, в то время как у российского общества проблемы с нехваткой рабочей силы.

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