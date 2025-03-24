Путіна попередили про ризик нафтової кризи, яка призвела до розпаду СРСР – Reuters

Російський Центробанк попередив Кремль про загрозу обвалу ринку нафти, що стане ударом по економіці.

Центральний банк Росії попередив політиків, що США та ОПЕК здатні заполонити ринок нафтою, і це може спричинити повторення тривалого обвалу цін 1980-х років, який став однією з причин розпаду Радянського Союзу.

Про це пише Reuters, яке отримало доступ до відповідного документа.

Центробанк Росії озвучив своє попередження про можливий обвал цін на нафту у презентації, підготовленій для обговорення під головуванням прем'єр-міністра Михайла Мішустіна у лютому. Це попередження з’явилося за кілька тижнів до того, як президент Росії Володимир Путін та президент США Дональд Трамп почали переговори щодо припинення війни в Україні.

Очільник Білого дому вже заявив, що може запровадити нові санкції проти Москви, якщо не буде досягнуто мирної угоди. А ще Трамп пообіцяв збільшити видобуток американської нафти і закликав Саудівську Аравію – лідера ОПЕК – наростити виробництво для підтримання глобальної економіки.

Російський Центробанк у своїй презентації не уточнив, за яких умов ОПЕК та США можуть наситити ринок нафтою та наскільки ймовірними є ці ризики.

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У попередніх звітах, які також бачили журналісти Reuters, вже згадувалися ціни на нафту як один із ризиків для економіки. Однак раніше Центробанк не пояснював, як може виникнути тривалий період низьких цін.

Своєю чергою і російське Міністерство економіки підготувало презентацію для цього обговорення, вказавши на інші загрози для економіки, як-от слабка інвестиційна активність, зростання витрат і "проблемні борги".

Зазначається, що наразі немає ознак того, що ОПЕК планує змінювати свою політику постачання, що могло б спричинити різке збільшення видобутку нафти.

Хоча США можуть наростити видобуток нафти, основна частина зростання, ймовірно, припадатиме на інші країни, які не входять до ОПЕК. Зокрема, йдеться про Гаяну, Бразилію та Казахстан, де світові нафтові гіганти збільшують видобуток.

"Значним ризиком є ціна на нафту", – вказано в одному зі слайдів, який переглянули журналісти.

Серед основних загроз також згадується "істотне збільшення видобутку у США та за межами ОПЕК".

Зазначалося, що резервні потужності ОПЕК перебувають на історично високому рівні та дорівнюють обсягу російського експорту нафти.

"Історичний прецедент – після періоду високих цін на нафту у 1974-1985 роках настав 18-річний (!) період низьких цін", – наголошувалося у презентації, де ця теза була підкреслена трьома знаками оклику.

Ціни на нафту і розпад СРСР

Для Росії енергетичний сектор завжди був як силою, так і слабкістю. Так, коли ціни на нафту падали, економіка зазнавала серйозних ударів. Це мало суттєві геополітичні наслідки, як 1991 року, коли розпався Радянський Союз.

Обвал цін на нафту 1980-х років зробив неможливим для СРСР продовження гонки озброєнь зі США. Фінансові труднощі загострилися і зрештою призвели до краху Радянського Союзу.

Нині ціни на нафту тримаються на рівні близько 70 дол. за барель. Це комфортний рівень для Росії, адже її бюджет розрахований на ціну у 69,7 дол. за барель нафти.

Як пояснив професор Фінансового університету при уряді Росії Ігор Юшков, занепокоєння Центробанку викликане одночасно низькими цінами на нафту та міцним рублем.

"Ймовірно, бюджет не виконується, оскільки вже кінець березня, а ми не досягаємо тих параметрів, які планували на 2025 рік", – сказав Юшков.

Від 1991 року Росія пережила кілька фінансових криз, спричинених низькими цінами на нафту. Так, 1998 року Москва оголосила дефолт за зовнішнім боргом після падіння цін на нафту до 10 дол. за барель.

2008 року російська влада була змушена використовувати резерви для стабілізації економіки та запобігання зростанню безробіття після падіння цін через кризу іпотечного кредитування у США.

Протягом останніх 15 років ціни на нафту також різко знижувалися, зокрема під час пандемії коронавірусу. Але ці короткострокові коливання не створили серйозних загроз для фінансової стійкості Кремля.

Автори статті зауважили, що у березні Путін провів переговори зі спадковим принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом, наголосивши на "важливості" угоди ОПЕК+ для стабільності світового ринку нафти.

"Було наголошено на прихильності Росії та Саудівської Аравії виконувати взяті на себе зобов’язання в межах ОПЕК+", – було вказано у заяві Кремля за підсумками телефонної розмови.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, загальний обсяг резервних потужностей ОПЕК – 5,3 млн барелів на добу. Це приблизно відповідає російському експорту нафти та нафтопродуктів.

Саудівська Аравія заявила, що може збільшити видобуток із поточних 9 млн барелів на добу до максимуму в 12 млн барелів протягом кількох місяців.

Нагадаємо, у грудні 2024 року у статті The Telegraph йшлося, що через проблеми в російській економіці голова "Роснефти" Ігор Сєчін сказав Путіну підготуватися до 45-50 дол. за барель нафти. З поправкою на інфляцію це відповідає рівням, які довели до банкрутства СРСР.