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Украина ввела санкции против сына Азарова и гендиректора "Росатома"
Украина усиливает санкционное давление: под прицелом оказались глава «Росатома» Алексей Лихачев и ключевые российские промышленные предприятия.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которые вводят в действие санкции СНБО против ряда российских компаний, организаций и физических лиц, связанных с поддержкой агрессии РФ.
Об этом стало известно из указов №268/2025, №269/2025, которые были обнародованы на сайте Офиса президента.
Первый указ касается 36 юридических лиц, среди которых:
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) — один из крупнейших производителей стали в России;
ПАО «Новатэк» — лидер российского газового рынка;
ООО «Ямал СПГ» — стратегический проект по сжиженному газу;
АО «Стойленский ГОК» — производитель железной руды.
Среди ключевых фигур, попавших под ограничения — Алексей Лихачев, генеральный директор «Росатома». Кроме Лихачева, под санкции попал Алексей Азаров, сын бывшего премьер-министра Украины.
Второй указ касается 45 организаций и 61 человека. Среди них:
Владимир Грубник — пророссийский блогер и хирург, организатор теракта в Одессе в 2015 году.
Ольга Давидко — спортсменка, которая финансировала армию РФ и которая заочно осуждена в Украине.
Напомним, Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Арестовича.