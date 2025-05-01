Украина ввела санкции против сына Азарова и гендиректора "Росатома"

Санкции против главы «Росатома»

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которые вводят в действие санкции СНБО против ряда российских компаний, организаций и физических лиц, связанных с поддержкой агрессии РФ.

Об этом стало известно из указов №268/2025, №269/2025, которые были обнародованы на сайте Офиса президента.

Первый указ касается 36 юридических лиц, среди которых:

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ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) — один из крупнейших производителей стали в России;

ПАО «Новатэк» — лидер российского газового рынка;

ООО «Ямал СПГ» — стратегический проект по сжиженному газу;

АО «Стойленский ГОК» — производитель железной руды.

Среди ключевых фигур, попавших под ограничения — Алексей Лихачев, генеральный директор «Росатома». Кроме Лихачева, под санкции попал Алексей Азаров, сын бывшего премьер-министра Украины.

Второй указ касается 45 организаций и 61 человека. Среди них:

Владимир Грубник — пророссийский блогер и хирург, организатор теракта в Одессе в 2015 году.

Ольга Давидко — спортсменка, которая финансировала армию РФ и которая заочно осуждена в Украине.

Напомним, Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Арестовича.