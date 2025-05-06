У РФ забракло грошей на війну: уряд хоче більше відрахувань з нафти

Кремль змінює бюджетні правила: російські нафтовики можуть платити більше, щоб підтримувати Фонд нацдобробуту для фінансування війни / © Associated Press

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Росія планує змінити бюджетне правило країни, що регулює наповнення Фонду національного добробуту (ФНБ), аби забезпечити фінансування військових витрат у війні проти України.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

З 2025 року нафтові компанії можуть почати сплачувати надлишкові доходи до Фонду вже при ціні $50 за барель, а не $60, як нині. У Кремлі вважають, що світові ціни на нафту залишатимуться нижчими за очікувані.

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Через це, за умов продовження війни, Росії доведеться або зменшити державні витрати, або переорієнтувати джерела надходжень. Одним із таких джерел може стати зниження порогу відрахувань нафтових компаній.

Наразі фінансування війни проти України частково здійснюється саме за рахунок коштів ФНБ, який зазнав значного скорочення — з 8,4 трлн рублів у 2022 році до 3,3 трлн рублів у квітні 2025-го. Поточний поріг у $60 за барель вже не дає змоги наповнювати фонд через зниження світових цін на «чорне золото».

Фонд був створений як резерв на випадок падіння нафтових цін, але з початком війни РФ почала активно витрачати ці гроші на військові потреби. За словами джерел, поки що остаточне рішення не ухвалене, але обговорення триває.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки незабаром планують скасувати санкції проти низки російських компаній. Йдеться зоокрема про компанії у сфері нафтогазовидобування та нафтоперероблювання.