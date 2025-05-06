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Україна повернула з полону 205 військових: з’явилися фото
Додому повернулися 205 воїнів: це молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ, захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту.
У вівторок, 6 травня, Україна та Росія провели 64-й обмін полоненими: попередньо, 205 на 205. Це один з найбільших обмінів за час повномасштабної війни.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
«Наші — вільні. Наші — вдома. Сьогодні Україна повернула 205 воїнів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності», — написав президент.
Посередником в обміні стали Об’єднані Арабські Емірати.
«Ми повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном. Дякую партнерам, передусім Обʼєднаним Арабським Еміратам, за посередництво й допомогу. Дякую тим, хто небайдужий і продовжує говорити про українців у полоні… Щодня ми боремося за наших людей. Обовʼязково зробимо все, щоб повернути кожного й кожну», — резюмував Зеленський.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення до України вдалося повернути вже 4757 українців — військових і цивільних.
Нагадаємо, 19 квітня, перед Великоднем, ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону.