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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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3510
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Україна повернула з полону 205 військових: з’явилися фото

Додому повернулися 205 воїнів: це молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ, захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Обмін полоненими 6 травня

Обмін полоненими 6 травня / © Володимир Зеленський

У вівторок, 6 травня, Україна та Росія провели 64-й обмін полоненими: попередньо, 205 на 205. Це один з найбільших обмінів за час повномасштабної війни.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Наші — вільні. Наші — вдома. Сьогодні Україна повернула 205 воїнів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності», — написав президент.

Посередником в обміні стали Об’єднані Арабські Емірати.

Обмін полоненими 6 травня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 6 травня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 6 травня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 6 травня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 6 травня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 6 травня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 6 травня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 6 травня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 6 травня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 6 травня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 6 травня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 6 травня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 6 травня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 6 травня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 6 травня / © Володимир Зеленський

Обмін полоненими 6 травня / © Володимир Зеленський

«Ми повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном. Дякую партнерам, передусім Обʼєднаним Арабським Еміратам, за посередництво й допомогу. Дякую тим, хто небайдужий і продовжує говорити про українців у полоні… Щодня ми боремося за наших людей. Обовʼязково зробимо все, щоб повернути кожного й кожну», — резюмував Зеленський.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення до України вдалося повернути вже 4757 українців — військових і цивільних.

Нагадаємо, 19 квітня, перед Великоднем, ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3510
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