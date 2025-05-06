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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1221
Час на прочитання
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"Непереможна" російська ППО: у Підмосков'ї ракета, випущена по БпЛА, влучила у будинок (відео)

Мешканці російського Подольська оприлюднили фото влучання у Мережі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Російська ракета ППО влучила у будинок

Російська ракета ППО влучила у будинок

У РФ вдень 6 травня ракета ППО влучила просто у житловий будинок. Інцидент стався у підмосковному Подольську.

Про це пише активіст Сергій Стерненко.

«У підмосковному Подольську російська ППО влучила в житловий будинок», — зазначив він.

Як відомо, вночі невідомі дрони знову атакували Підмосковʼя. Також вибухи чули у Липецькій, Пензенській та Воронезькій областях.

План «Килим» запроваджували в московських аеропортах Внуково, Шерємєтьєво, Жуковскій, Домодєдово та в аеропортах Саратова, Іваново, Нижнього Новгорода, Ярославля, Самари, Волгограда, Калуги, Казані та Нижньокамська.

Росіяни заявили про збиття 105 БПЛА у 11 областях.

Нагадаємо, в ніч проти 6 травня невідомі БпЛА вдарили по Москві. Мер міста Москви Сергій Собянін заявив, що російськими силами ППО було відбито атаку дронів на столицю РФ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1221
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