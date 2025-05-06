ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

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В Україні знову почали «бодяжити» солярку – дослідження

Чіткий маркер підробної «солярки» – температура спалаху дизельного палива.

В Україні знову почали «бодяжити» солярку – дослідження

Експерти Інституту споживчих експертиз виявили, що зараз вже як мінімум двадцять відсотків «солярки» на українських заправках є фальсифікатом. 

Спеціалісти відправили в лабораторію зразки з 15 мереж, з різних регіонів країни. Експерти перевірили якість дизельного пального у великих та середніх мережах WOG, УКРНАФТА, AMIC, ОККО, PARALLEL, KLO, БРСМ-нафта, BVS, а також в популярних регіональних мережах (дніпровські NEFTEK та VOSTOKGAZ, полтавський АВТОТРАНС, запорізька ЄВРО 5). Також перевірили якість і в зовсім  невеличких мережах KSEM, DGB, 24/7, переважно розташованих в невеликих містах.

У лабораторії перевірили за такими параметрами, як температура спалаху в закритому тиглі, вміст сірки та густина. 

З 16-ти учасників у «зелену» зону лідерів потрапили 7 мереж  - WOG, УКРНАФТА, AMIC, ОККО, PARALLEL, KLO та VOSTOKGAZ. Насамперед, перевірили головний показник дизпалива – вміст сірки. Фактично, це головний маркер того, чи пальне дійсно зроблено в Європі, адже очистити «солярку» від сірки можливо тільки в умовах заводу. За українськими стандартами (аналогічними Євро 5) вміст сірки в паливі допускається не більше 10 мг/кг. Найменше сірки було визначено в дизельному пальному AMIC та WOG  (3 мг/кг), фактично відсутня вона і у УКРНАФТА, KLO, PARALLEL (по 4 мг/кг). Чисте пальне – і у мережі VOSTOKGAZ, всього 5 мг/кг.

Ще один чіткий маркер підробної «солярки» – температура спалаху дизельного палива. Якщо в цьому параметрі є порушення – однозначно пальне чимось розбавляли. Згідно з ДСТУ, ця температура має бути як мінімум 55 °С. Рекордсмени з температурою 71 градус у «дизеля» від WOG та УКРНАФТА, практично такі ж цифри у PARALLEL та AMIC – по 70 одиниць. Все в порядку з температурою і у KLO з VOSTOKGAZ (69 одиниць).

Друга за показником група - «синя» зона, куди віднесено мережі, де параметри дизельного пального відповідало всім вимогам ДСТУ, але без запасу. Група виявилась досить обширною - тут мережі BVS, NEFTEK, АВТОТРАНС, KSEM, DGB. Основний момент - сірка у всіх зразків була «на максимумі» нормативу – від 9 до 10 мг/кг. 

І насамкінець, «червона» група порушників. Тут опинилися мережа БРСМ-нафта, а також регіональні ЄВРО 5 та 24/7. Проблеми виявилися як у вмісті сірки, так і в температурі спалаху. У «солярки» з БРСМ-нафта – перевищення отруйної сірки у більш ніж 10 разів (101 мг/кг при нормі 10), а у ЄВРО 5 взагалі «зашкалило» - 356 мг/кг!! Крім того, у всіх зразках цієї групи виявилися порушення і з температурою спалаху. БРСМ-нафта показала 47 градусів при нормативі не нижче 55, ЄВРО 5 взагалі 30, а 24/7 - 44. У випадку ДТП таке пальне може спалахнути.

Дата публікації
Кількість переглядів
99
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