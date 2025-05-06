В Украине снова начали «бодяжить» солярку – исследование

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Эксперты Института потребительских экспертиз обнаружили , что сейчас уже как минимум двадцать процентов «солярки» на украинских заправках являются фальсификатом.

Специалисты отправили в лабораторию образцы из 15 сетей из разных регионов страны. Эксперты проверили качество дизельного топлива в крупных и средних сетях WOG, УКРНЕФТЬ, AMIC, ОККО, PARALLEL, KLO, БРСМ-нефть, BVS, а также в популярных региональных сетях (днепровские NEFTEK и VOSTOKGAZ, полтавский АВТОТРАНС, запорожская). Также проверили качество и в совсем небольших сетях KSEM, DGB, 24/7 преимущественно расположенных в небольших городах.

В лаборатории проверили такие параметры, как температура вспышки в закрытом тигле, содержание серы и плотность.

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Из 16-ти участников в «зеленую» зону лидеров попали 7 сетей – WOG, УКРНЕФТЬ, AMIC, ОККО, PARALLEL, KLO и VOSTOKGAZ. В первую очередь, проверили главный показатель дизтоплива – содержание серы. Фактически, это главный маркер того, действительно ли горючее сделано в Европе, ведь очистить «солярку» от серы возможно только в условиях завода. По украинским стандартам (аналогичным Евро 5) содержание серы в топливе допускается не более 10 мг/кг. Меньше серы было определено в дизельном горючем AMIC и WOG (3 мг/кг), фактически отсутствует она и у УКРНЕФТЬ, KLO, PARALLEL (по 4 мг/кг). Чистое горючее – и в сети VOSTOKGAZ, всего 5 мг/кг.

Еще один четкий маркер поддельной «солярки» – температура вспышки дизельного топлива. Если в этом параметре есть нарушения – однозначно горючее чем-то разбавляли. Согласно ГОСТу, эта температура должна быть как минимум 55 °С. Рекордсмены с температурой 71 градус у дизеля от WOG и УКРНЕФТЬ, практически такие же цифры у PARALLEL и AMIC – по 70 единиц. Все в порядке с температурой и у KLO с VOSTOKGAZ (69 единиц).

Вторая по показателю группа – «синяя» зона, куда отнесены сети, где параметры дизельного горючего отвечали всем требованиям ДСТУ, но без запаса. Группа оказалась достаточно обширной – здесь сети BVS, NEFTEK, АВТОТРАНС, KSEM, DGB. Основной момент – сера у всех образцов была «на максимуме» норматива – от 9 до 10 мг/кг.

И наконец, «красная» группа нарушителей. Здесь оказались сеть БРСМ-нефть, а также региональные ЕВРО 5 и 24/7. Проблемы оказались как в содержимом серы, так и в температуре вспышки. У «солярки» из БРСМ-нефть – превышение ядовитой серы более чем в 10 раз (101 мг/кг при норме 10), а у ЕВРО 5 вообще «зашкалило» - 356 мг/кг!! Кроме того, во всех образцах этой группы обнаружились нарушения и с температурой вспышки. БРСМ-нефть показала 47 градусов при нормативе не ниже 55, ЕВРО 5 вообще 30, а 24/7 – 44. В случае ДТП такое горючее может вспыхнуть.