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Бразилія розглядає участь у переговорах щодо України: Лула може стати посередником
Президент Бразилії Лула да Сілва планує виступити посередником у переговорах щодо завершення війни між Росією та Україною.
Адміністрація президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви вивчає можливість запропонувати країну як посередника в переговорах між Україною та Росією.
Про це повідомляє O Globo з посиланням на урядові джерела.
Таку ініціативу, за інформацією джерел, у Бразилії пояснюють слабкими результатами зусиль США, які намагаються вплинути на припинення війни. Уряд Лули вважає, що Вашингтон не зміг досягти конкретного прогресу, і сподівається запропонувати “альтернативний, нейтральний канал” для врегулювання.
Очікується, що запланований візит президента Бразилії до Москви на святкування 9 травня стане символом незалежної позиції країни у міжнародній політиці.
Також, як зазначає O Globo, бразильська влада розглядає Росію як сторону, яка нібито більше за інших зацікавлена у врегулюванні. Водночас у Бразилії критично оцінюють позицію Європейського Союзу та Києва.
Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп хоче залучити Ердогана, щоб зупинити війну РФ проти України.