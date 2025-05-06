Бразилія розглядає участь у переговорах щодо України: Лула може стати посередником

Президент Бразилії Лула да Сілва. / © Associated Press

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Адміністрація президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви вивчає можливість запропонувати країну як посередника в переговорах між Україною та Росією.

Про це повідомляє O Globo з посиланням на урядові джерела.

Таку ініціативу, за інформацією джерел, у Бразилії пояснюють слабкими результатами зусиль США, які намагаються вплинути на припинення війни. Уряд Лули вважає, що Вашингтон не зміг досягти конкретного прогресу, і сподівається запропонувати “альтернативний, нейтральний канал” для врегулювання.

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Очікується, що запланований візит президента Бразилії до Москви на святкування 9 травня стане символом незалежної позиції країни у міжнародній політиці.

Також, як зазначає O Globo, бразильська влада розглядає Росію як сторону, яка нібито більше за інших зацікавлена у врегулюванні. Водночас у Бразилії критично оцінюють позицію Європейського Союзу та Києва.

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп хоче залучити Ердогана, щоб зупинити війну РФ проти України.