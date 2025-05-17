В Україні різко змінилися ціни на один з популярних салатних овочей

Ціни на помідори / © pixabay.com

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Ціни на тепличні помідори в Україні за тиждень впали в середньому на 20% через зростання пропозиції та невеликий попит.

Про це повідомили аналітики EastFruit.

Зараз українські томати продають за 65-80 грн/кг ($1,57-1,93/кг), залежно від сорту.

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Головні причини — насичення ринку місцевою продукцією та стабільні імпортні поставки. Однак у порівнянні з травнем 2024 року ціни досі на 23% вищі.

Виробники не виключають подальшого зниження цін, щоб уникнути запасів на складах. Тому вже скоро українці можуть очікувати ще доступніших тепличних овочів.

Нагадаємо, через весняні заморозки Україна втратила частину врожаю. Як наслідок — зростуть у ціні продукти.