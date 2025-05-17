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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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В Україні різко змінилися ціни на один з популярних салатних овочей

Помідори з теплиць стрімко дешевшають: аналітики розповіли, чи буде подальше падіння цін.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Ціни на помідори

Ціни на помідори / © pixabay.com

Ціни на тепличні помідори в Україні за тиждень впали в середньому на 20% через зростання пропозиції та невеликий попит.

Про це повідомили аналітики EastFruit.

Зараз українські томати продають за 65-80 грн/кг ($1,57-1,93/кг), залежно від сорту.

Головні причини — насичення ринку місцевою продукцією та стабільні імпортні поставки. Однак у порівнянні з травнем 2024 року ціни досі на 23% вищі.

Виробники не виключають подальшого зниження цін, щоб уникнути запасів на складах. Тому вже скоро українці можуть очікувати ще доступніших тепличних овочів.

Нагадаємо, через весняні заморозки Україна втратила частину врожаю. Як наслідок — зростуть у ціні продукти.

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