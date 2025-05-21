У Львові стався напад на представників ТЦК: подробиці інциденту

ТЦК / © ТСН.ua

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У Львові вранці 21 травня стався напад на представників територіального центру комплектування і соціальної підтримки та поліцейського під час вручення повістки.

Про це повідомляє група комунікацій Львівського ОТЦК та СП.

Представники Львівського територіального центру комплектування разом із працівниками поліції проводили перевірку документів у перехожих.

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Один з чоловіків, якого зупинили, раптово кинувся тікати, а коли його майже наздогнали — застосував проти військовослужбовця та поліцейського, імовірно, перцевий газ.

Як результат, обидва правоохоронці отримали серйозні ушкодження очей і були госпіталізовані.

Як з’ясувалося, постраждалий військовослужбовець нещодавно був переведений із 24-ї ОМБр до ТЦК за станом здоров’я — він більше не міг виконувати бойові завдання на фронті.

Нападника затримали на місці. Виявилося, що чоловік перебував у розшуку. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Нагадаємо, у Львові працівники ТЦК побили й викрали ветерана Нацгвардії. Звати його Андрій Баглай. Йому 23 роки. Баглай — ветеран війни, який звільнився зі служби за станом здоров’я. Він має третю групу інвалідності.

Чоловік розповів, що ввечері 16 травня у Львові з мікроавтобуса вискочили п’ятеро людей у формі і напали на нього. Без пояснень чоловіка побили, затягнули до буса, де продовжували завдавати удари по голові та спині.