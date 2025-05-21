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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
468
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1 хв

У Харкові працівник ТЦК вдарив чоловіка в живіт: як покарають військового

Працівнику ТЦК, який вдарив вчителя кулаком у живіт, оголосили про підозру.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Скриншот з відео бійки

Скриншот з відео бійки / © Facebook/Поліція Харківщини

У Харкові повідомили про підозру працівнику місцевого РТЦК та СП, який вдарив чоловіка кулаком у живіт під час перевірки документів.

Про це передає поліція Харківської області.

«Встановлено, що інцидент стався у Харкові під час роботи мобільної групи з оповіщення військовозобов’язаних. Під час спілкування з місцевим мешканцем між ним та одним із працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки виник словесний конфлікт, у ході якого військовослужбовець вдарив чоловіка», — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зареєстрували подію в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Особу потерпілого — місцевого вчителя історії — встановлено. Він звернувся до поліції із заявою про вчинення злочину. За результатами слідчих дій, працівнику ТЦК та СП повідомлено про підозру. Йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, що у неділю, 11 травня, у Харкові під час перевірки документів працівник ТЦК зненацька вдарив кулаком в живіт хлопця.

У ТЦК стверджують, що конфлікт виник «унаслідок провокаційних дій з боку громадянина».

За побитого хлопця, який, як виявилося, є вчителем і має законне право на відстрочку, навіть заступився мер Харкова Терехов.

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Дата публікації
Кількість переглядів
468
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