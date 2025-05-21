У чому різниця між мотоциклетною ротою ЗСУ та мотогрупами РФ: пояснення експерта

Боєць мотоциклетної роти 425-го окремого штурмового полку «Скала» / © скриншот з відео

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Перший підрозділ мотопіхоти у складі ЗСУ — мотоциклетна рота 425-го окремого штурмового полку «Скала» — має інші цілі та завдання, ніж подібні формування російської армії РФ.

Про це виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів у ефірі телемарафону.

За його словами, російські окупанти вдаються до використання мотоциклів насамперед через втрати броньованої техніки, які їм завдають українські Сили оборони, зокрема підрозділи безпілотних систем. Замість бронетранспортерів чи БМП, загарбники обирають мотоцикли для швидкого прориву на короткі дистанції, сподіваючись на мінімальні втрати.

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Російські бійці намагаються саме на мотоциклах проскакувати зону у 8-10 км, сподіваючись на те, що хоча б 10-20% із них доїдуть до українських позицій, пояснив експерт.

Жмайло також зауважив, що із настанням сезону густої рослинності, російські війська починають активніше маскуватися та намагаються проникати вглиб українських позицій, користуючись укриттям.

Водночас ЗСУ використовують мотоцикли винятково для мобільності.

«Українцям потрібно бути максимально мобільними для того, щоб максимально підскочити до ворога… Штурманути, закріпитися та, відповідно, продовжувати свої оборонні дії. Вони озброєні більш короткоствольними автоматами АК-74У. Зараз відточується ще й така тактика у Силах оборони», — розповів Жмайло.

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Таким чином, мотоциклетні підрозділи ЗСУ мають наступальний характер, тоді як війська РФ використовують мотоцикли як вимушене рішення через втрати техніки.

Нагадаємо, у складі 425-го окремого штурмового полку «Скала» з’явилася перша в ЗСУ штурмова мотоциклетна рота. Її головне завдання — захоплення позицій шляхом стрімкого прориву.

Зауважимо, у квітні видання Forbes інформувало, що через величезні втрати бронетехніки, які Росія не може компенсувати, її війська дедалі частіше використовують цивільні авто та мотоцикли.

Водночас про застосуванням ворогом мотоциклів на фронті ще влітку 2024 року розповідав командир підрозділу «Терра» у складі третьої окремої штурмової бригади Микола Волохов. За йлого словами, окупанти користуються мотоциклами не в тиловій логістиці, а саме у довезенні піхоти до лінії боєзіткнення, до позицій ЗСУ.

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