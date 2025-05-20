Загибель мобілізованого у ТЦК Харкова: що встановила поліція

Скандали під час мобілізації / © ТСН.ua

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У чоловіка, який загинув на території РТЦК та СП у Харкові 12 травня, не знайшли слідів пошкоджень, які свідчили б про іншу причину смерті, ніж падіння з висоти.

Про це розповів очільник поліції Харківської області Петро Токар, передає «Суспільне Харків».

Він розповів, що на місце падіння одразу прибула слідчо-оперативна група, провела огляд місця події, опитала очевидців, свідків і вилучила відеозаписи з камер спостереження, які функціонували на території РТЦК та СП і в приміщенні.

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«Хочу сказати, що, попри різні маніпуляції, під час проведення розтину трупа загиблої особи не отримано жодних відомостей про наявні тілесні ушкодження, непритаманні для падіння з висоти третього поверху. Опрацювавши відеозаписи, ми не бачимо жодних відомостей про те, що особу саме довели до самогубства», — сказав Токар.

Начальник поліції стверджує, що загиблий у соцмережах публікував дописи, що у жодному разі не піде воювати.

«Слідчі вивчили низку публікацій, які виставлені членами гуртка велосипедистів, у якому покійний перебував. І там є певні публікації, які він робив, де зазначав, що в жодному разі він не підтримує цю війну, не донатить, у жодному разі він не піде воювати, смерті він не боїться. І якщо гіпотетично так складеться, що йому треба буде брати до рук зброю чи воювати, то йому краще покінчити життя самогубством», — каже Петро Токар.

Нагадаємо, що у Харківському районному територіальному центрі комплектування 39-річний чоловік загинув, вистрибнувши з вікна третього поверху будівлі. Проте у ТЦК запевняють, що не причетні до смерті чоловіка, який випав з вікна третього поверху.

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Тим часом, в ОК «Схід» відреагували на скандал і заявили, що начальника РТЦК та його заступника усунуто від виконання службових обов’язків на час проведення розслідування.