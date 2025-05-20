Гибель мобилизованного в ТЦК Харькова: что установила полиция

Скандалы во время мобилизации / © ТСН.ua

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У мужчины, погибшего на территории РТЦК и СП в Харькове 12 мая, не нашли следов повреждений, свидетельствующих о другой причине смерти, чем падение с высоты.

Об этом рассказал начальник полиции Харьковской области Петр Токарь, передает «Суспільне Харків».

Он рассказал, что на место падения сразу прибыла следственно-оперативная группа, провела осмотр места происшествия, опросила очевидцев, свидетелей и изъяла видеозаписи с камер наблюдения, которые функционировали на территории РТЦК и СП и в помещении.

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«Хочу сказать, что, несмотря на различные манипуляции, при проведении вскрытия трупа погибшего лица не получено никаких сведений об имеющихся телесных повреждениях, не характерных для падения с высоты третьего этажа. Проработав видеозаписи, мы не видим никаких сведений о том, что человека довели до самоубийства», — сказал Токарь.

Начальник полиции утверждает, что погибший в соцсетях публиковал сообщения, что ни в коем случае не пойдет воевать.

«Следователи изучили ряд публикаций, выставленных членами кружка велосипедистов, в котором покойный находился. И там есть определенные публикации, которые он делал, где отмечал, что ни в коем случае он не поддерживает эту войну, не донатит, ни в коем случае не пойдет воевать, смерти он не боится. И если гипотетически так сложится, что ему нужно будет брать в руки оружие или воевать, ему лучше покончить жизнь самоубийством», — говорит Петр Токарь.

Напомним, что в Харьковском районном территориальном центре комплектования 39-летний мужчина погиб, выпрыгнув из окна третьего этажа здания. Однако в ТЦК уверяют, что не причастны к смерти выпавшего из окна третьего этажа мужчины.

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Тем временем в ОК «Восток» отреагировали на скандал и заявили, что начальник РТЦК и его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования.