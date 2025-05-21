Во Львове произошло нападение на представителей ТЦК: подробности инцидента

ТЦК / © ТСН.ua

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Во Львове утром 21 мая произошло нападение на представителей территориального центра комплектования и полицейского во время вручения повестки.

Об этом сообщает группа коммуникаций Львовского ОТЦК и СП.

Представители Львовского территориального центра комплектования вместе с сотрудниками полиции проводили проверку документов у прохожих.

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Один из мужчин, которого остановили, внезапно бросился бежать, а когда его почти догнали, применил против военнослужащего и полицейского, вероятно, перечный газ.

В результате оба стражи порядка получили серьезные повреждения глаз и были госпитализированы.

Как выяснилось, пострадавший военнослужащий недавно был переведен с 24 ОМБр в ТЦК по состоянию здоровья, он больше не мог выполнять боевые задания на фронте.

Нападавшего задержали на месте. Оказалось, что мужчина находился в розыске. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Напомним, во Львове работники ТЦК избили и похитили ветерана Нацгвардии. Зовут его Андрей Баглай. Ему 23 года. Баглай — ветеран войны, уволившийся со службы по состоянию здоровья. У него есть третья группа инвалидности.

Мужчина рассказал, что вечером 16 мая во Львове из микроавтобуса выскочили пять человек в форме и напали на него. Без объяснений, мужчину избили, затащили в бус, где продолжали наносить удары по голове и спине.