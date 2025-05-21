Венгрия может потерять финансирование ЕС: в Европарламенте предлагают обуздать Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

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Группа депутатов Европарламента призвала Еврокомиссию прекратить финансирование Венгрии. Депутаты аргументировали свое предложение тем, что правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пренебрегает европейскими ценностями и нарушает законы ЕС.

Об этом сообщает derStandard со ссылкой на письмо в ЕК, подписанное 28 евродепутами.

В число депутатов, подписавших обращение в Еврокомиссию, представители фракций «зеленых», социал-демократов, консерваторов, либералов и левых.

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«Мы призываем Еврокомиссию усилить давление на правительство Виктора Орбана, чтобы оно прекратило нарушать ценности и законы ЕС», — говорится в письме евродепутатов.

Авторы письма подчеркнули, что власти Венгрии угрожают независимости судебной системы и ограничивают свободу собраний своих граждан. Кроме того, за последние три года Венгрия продемонстрировала отсутствие какого-либо реального прогресса в вопросах евроинтеграции и улучшения контроля и прозрачности.

Депутаты также напомнили, что Будапешт открыто использует свое право вето, чтобы блокировать решение Европарламента по помощи Украине и началу переговоров по ее вступлению в Европейский Союз.

Напомним, Орбан придумал новую «страшилку», чтобы воспрепятствовать вступлению Украины в ЕС. Венгерский премьер пугает ЕС тем, что он автоматически станет участником войны, если Украина станет членом блока.

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