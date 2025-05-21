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Венгрия может потерять финансирование ЕС: в Европарламенте предлагают обуздать Орбана
Правительство Орбана обвинили в нарушении европейских принципов и законов.
Группа депутатов Европарламента призвала Еврокомиссию прекратить финансирование Венгрии. Депутаты аргументировали свое предложение тем, что правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пренебрегает европейскими ценностями и нарушает законы ЕС.
Об этом сообщает derStandard со ссылкой на письмо в ЕК, подписанное 28 евродепутами.
В число депутатов, подписавших обращение в Еврокомиссию, представители фракций «зеленых», социал-демократов, консерваторов, либералов и левых.
«Мы призываем Еврокомиссию усилить давление на правительство Виктора Орбана, чтобы оно прекратило нарушать ценности и законы ЕС», — говорится в письме евродепутатов.
Авторы письма подчеркнули, что власти Венгрии угрожают независимости судебной системы и ограничивают свободу собраний своих граждан. Кроме того, за последние три года Венгрия продемонстрировала отсутствие какого-либо реального прогресса в вопросах евроинтеграции и улучшения контроля и прозрачности.
Депутаты также напомнили, что Будапешт открыто использует свое право вето, чтобы блокировать решение Европарламента по помощи Украине и началу переговоров по ее вступлению в Европейский Союз.
Напомним, Орбан придумал новую «страшилку», чтобы воспрепятствовать вступлению Украины в ЕС. Венгерский премьер пугает ЕС тем, что он автоматически станет участником войны, если Украина станет членом блока.