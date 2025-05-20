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Венгрия заявила о "разоблачении еще двух украинских шпионов"
Дипломатический скандал с Венгрией продолжается: в Будапеште заявили, что якобы разоблачили еще двух украинских шпионов.
В Венгрии сообщили о разоблачении «еще двух украинских шпионов»
Об этом сегодня, 20 мая, сообщил государственный секретарь по публичной дипломатии и связям с общественностью Золтан Ковач в соцсети Х.
«Роланд Цебер, нелегальный сотрудник украинской разведки, наладил связи с оппозиционными деятелями; Иштван Голло находится под уголовным расследованием за шпионаж», — написал Ковач.
Чиновник утверждает, что Цебер организовывал встречи с политическими и военными деятелями, чтобы повлиять на позицию Венгрии относительно войны РФ и Украины. Голло, гражданин Украины, искал военную и энергетическую разведывательную информацию, связанную с военными потребностями Украины.
Ковач считает, что «эта деятельность отвечает классической операции влияния, направленной на дискредитацию Венгрии на международной арене и давление на правительство, чтобы оно изменило свою политику в отношении Украины».
Напомним, 8 мая оппозиция Венгрии опубликовала аудиозапись, на которой министр обороны говорит о «подготовке страны к войне».
На следующий день, 9 мая, СБУ сообщила, что впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая проводила шпионскую деятельность.
В ответ на разоблачение своих агентов Будапешт обвинил двух сотрудников украинского посольства в шпионаже и выслал их из страны. Украина тоже выслала двух венгерских дипломатов.