Венгрия заявила о "разоблачении еще двух украинских шпионов"

Венгрия заявила об обнаружении новых украинских шпионов

Реклама

В Венгрии сообщили о разоблачении «еще двух украинских шпионов»

Об этом сегодня, 20 мая, сообщил государственный секретарь по публичной дипломатии и связям с общественностью Золтан Ковач в соцсети Х.

«Роланд Цебер, нелегальный сотрудник украинской разведки, наладил связи с оппозиционными деятелями; Иштван Голло находится под уголовным расследованием за шпионаж», — написал Ковач.

Реклама

Чиновник утверждает, что Цебер организовывал встречи с политическими и военными деятелями, чтобы повлиять на позицию Венгрии относительно войны РФ и Украины. Голло, гражданин Украины, искал военную и энергетическую разведывательную информацию, связанную с военными потребностями Украины.

Ковач считает, что «эта деятельность отвечает классической операции влияния, направленной на дискредитацию Венгрии на международной арене и давление на правительство, чтобы оно изменило свою политику в отношении Украины».

Напомним, 8 мая оппозиция Венгрии опубликовала аудиозапись, на которой министр обороны говорит о «подготовке страны к войне».

На следующий день, 9 мая, СБУ сообщила, что впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая проводила шпионскую деятельность.

Реклама

В ответ на разоблачение своих агентов Будапешт обвинил двух сотрудников украинского посольства в шпионаже и выслал их из страны. Украина тоже выслала двух венгерских дипломатов.