Угорщина заявила про "викриття ще двох українських шпигунів"

Угорщина заявила про виявлення нових українських шпигунів

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В Угорщині повідомили про викриття «ще двох українських шпигунів»

Про це сьогодні, 20 травня, повідомив державний секретар з питань публічної дипломатії та зв’язків з громадськістю Золтан Ковач у соцмережі Х.

«Роланд Цебер, нелегальний співробітник української розвідки, налагодив зв’язки з опозиційними діячами; Іштван Голло перебуває під кримінальним розслідуванням за шпигунство», — написав Ковач.

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Посадовець стверджує, шо Цебер організовував зустрічі з політичними та військовими діячами, щоб вплинути на позицію Угорщини щодо війни РФ та України. Голло, громадянин України, шукав військову та енергетичну розвідувальну інформацію, пов’язану з воєнними потребами України.

Ковач вважає, що «ця діяльність відповідає класичній операції впливу, спрямованій на дискредитацію Угорщини на міжнародній арені та тиск на уряд, щоб він змінив свою політику щодо України».

Нагадаємо, 8 травня опозиція Угорщини опублікувала аудіозапис, на якому міністр оборони каже про «підготовку країни до війни».

Наступного дня, 9 травня СБУ повідомила, що вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка проводила шпигунську діяльність.

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У відповідь на викриття своїх агентів Будапешт звинуватив двох співробітників українського посольства у шпигунстві та вислав їх з країни. Україна теж вислала двох угорських дипломатів.