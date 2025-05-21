Дональд Трамп-младший ответил, планирует ли стать президентом США после своего отца

Дональд Трамп-младший / © Associated Press

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Дональд Трамп-младший, заявил, что имеет призвание для того, чтобы баллотироваться на высший пост в стране.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление, которое сделал старший сын президента США Дональда Трампа в среду, 21 мая, на экономическом форуме в Катаре.

Дональд Трамп-младший сначала не дал четкого ответа на вопрос модератора панели, будет ли он баллотироваться и «возьмет ли на себя управление» после того, как его отец покинет пост. Однако, когда в зале раздались аплодисменты, отметил, что считает честью, когда его об этом спрашивают, и есть люди, которые это поддерживают.

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«Поэтому ответ таков: я не знаю, возможно, однажды. Знаете, призвание есть. Я всегда буду очень активным в том, чтобы громко выступать за эти вещи», — сказал он, имея в виду идеалы движения «Сделаем Америку снова великой» (MAGA), которое создал его отец.

47-летний Дональд Трамп-младший уже зарекомендовал себя как самостоятельная политическая сила, отмечает Reuters, напоминая, что в ноябре сообщалось, что именно он был самым влиятельным членом семьи Трампов во время переходного периода, пока его отец создавал самый противоречивый кабинет министров в современной истории США.

Дон-младший, как называют старшего сына президента, помогал продвигать или отстранять кандидатов в кабинет министров — от поддержки действующего вице-президента Джей Ди Венса как кандидата в вице-президенты от Трампа до блокирования бывшего государственного секретаря Майка Помпео, сообщили источники.

«Я думаю, что мой папа действительно изменил Республиканскую партию. Я думаю, что сейчас это партия „Америка превыше всего“, партия MAGA, как бы вы на это ни смотрели», — сказал Дон-младший.

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Напомним, ранее Дональд Трамп-младший обвинил украинского президента Владимира Зеленского в нежелании заканчивать войну