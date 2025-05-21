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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Дональд Трамп-молодший відповів, чи планує стати президентом США після свого батька

47-річний син чинного президента США вже зарекомендував себе як самостійна політична сила.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп-молодший

Дональд Трамп-молодший / © Associated Press

Дональд Трамп-молодший, заявив, що має покликання для того, щоб балотуватися на найвищу посаду в країні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву, яку зробив старший син президента США Дональда Трампа у середу, 21 травня, на економічному форумі в Катарі.

Дональд Трамп-молодший спершу не дав чіткої відповіді на запитання модератора панелі, чи балотуватиметься він і «візьме на себе управління» після того, як його батько залишить посаду. Однак, коли у залі пролунали оплески, зазначив, що вважає за честь, коли його про це запитують, і є люди, які це підтримують.

«Тож відповідь така: я не знаю, можливо, одного дня. Знаєте, покликання є. Я завжди буду дуже активним у тому, щоб голосно виступати за ці речі», – сказав він, маючи на увазі ідеали руху «Зробимо Америку знову великою» (MAGA), який створив його батько.

47-річний Дональд Трамп-молодший вже зарекомендував себе як самостійна політична сила, зазначає Reuters, нагадуючи, що в листопаді повідомлялося, що саме він був найвпливовішим членом родини Трампів під час перехідного періоду, поки його батько створював найсуперечливіший кабінет міністрів у сучасній історії США.

Дон-молодший, як називають старшого сина президента, допомагав просувати або усувати кандидатів до кабінету міністрів – від підтримки чинного віцепрезидента Джей Ді Венса як кандидата в віце-президенти від Трампа до блокування колишнього державного секретаря Майка Помпео, повідомили джерела.

«Я думаю, що мій тато справді змінив Республіканську партію. Я думаю, що зараз це партія «Америка понад усе», партія MAGA, як би ви на це не дивилися», – сказав Дон-молодший.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп-молодший звинуватив українського президента Володимира Зеленського в небажанні закінчувати війну.

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