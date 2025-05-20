Трамп пропонує депортувати зі США 200 тисяч українців: подробиці від WP

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Адміністрація президента США Дональда Трампа розробила план використання до 250 млн дол., передбачених на міжнародну допомогу, для видворення та повернення мігрантів до країн, охоплених війною. Зокрема, йдеться про 200 тис. українців і 500 тис. гаїтян, які втекли до США через масове насильство у своїх країнах.

Про це йдеться у внутрішніх документах, з якими ознайомилося видання The Washington Post.

Ця пропозиція почала формуватись ще до оголошення 5 травня американським Міністерством внутрішньої безпеки про те, що мігранти, які добровільно погодяться на «самодепортацію», зможуть отримати 1000 дол. компенсації від уряду США.

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Федеральні адміністрації і раніше використовували бюджетні кошти для підтримки добровільного повернення мігрантів. Однак ініціатива Трампа є незвичною, адже охоплює людей, які тікали з найнебезпечніших регіонів світу. До того ж план обходить Міжнародну організацію з міграції (МОМ) — агентство при ООН, яке зазвичай опікується поверненням мігрантів.

Пропозиція виникла паралельно з ініціативами Трампа щодо різкого скорочення міжнародної допомоги, зокрема ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і припинення 80% його програм, зокрема в Україні та Гаїті.

Хто може потрапити під депортацію зі США?

У документах вказано, що в межах програми добровільної депортації можуть бути охоплені понад 200 тис.українців і понад 500 тис. гаїтян.

Окрім українців і гаїтян, документи згадують також афганців, палестинців, лівійців, суданців, сирійців і єменців як потенційні цілі для добровільного повернення.

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Водночас у проєкті зазначено, що МОМ не підтримує повернення осіб до жодної з цих країн, враховуючи небезпеку для життя.

Хоча документи позначено як «проєктні» і Мінбезпеки називає їх «застарілими», минулого тижня це відомство та Державний департамент США підписали угоду, яка передбачає ті самі принципи та суму — 250 млн дол., але не вказує конкретні національності.

Критика ідеї Трампа: «Нелюдяно і протизаконно»

Колишні урядовці та правозахисники засуджують пропозицію Трампа як нелюдську та таку, що суперечить американським цінностям. Вони наголошують: міжнародне право забороняє повертати біженців до країн, де їм загрожує небезпека. Окрім того, кошти на міжнародну допомогу повинні використовуватись для захисту, а не депортації.

Видання нагадало, що за часів адміністрації попереднього президента США Джо Байдена українці та гаїтяни отримали статус тимчасового захисту (TPS), що дозволяє їм залишатися у країні, якщо повернення до рідних країни є небезпечним.

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Українці отримали цей статус 2022 року після повномасштабного російського вторгнення. Гаїтяни — ще 2010року після руйнівного землетрусу, який забрав тисячі життів. TPS для Гаїті неодноразово подовжували через збереження кризи.

«Самодепортація» за іноземні кошти

Речниця Міністерства внутрішньої безпеки Тріша Маклафлін підтвердила справжність документів, створених наприкінці квітня — на початку травня, але назвала їх «застарілими».

«Міністерство внутрішньої безпеки і Держдепартамент спільно реалізують програму президента з використанням коштів міжнародної допомоги для сприяння тим, хто перебуває у США незаконно, у добровільній самодепортації«, — заявила Маклафлін, маючи на увазі тих, у кого TPS був скасований.

Держдепартамент також визнав, що працює над тим, щоб «забезпечити подорожі та фінансову підтримку» для стимулювання добровільного виїзду мігрантів у межах судових рішень. Водночас посадовці відмовилися коментувати, чи йдеться конкретно про українців і гаїтян.

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Видання додало — попри те, що адміністрація Байдена подовжила TPS для гаїтян до лютого 2026 року, Мінбезпеки Трампа розглядає можливість скасувати його вже цього літа.

Переорієнтація міжнародної допомоги: з переселення — на депортацію

Згідно з документами, Програма з міграції та допомоги біженцям (MRA), що традиційно використовувалася для переселення, тепер має фінансувати рейси для добровільного повернення, зокрема чартерні та комерційні авіаквитки.

У часи другого терміну Трампа майже всі програми переселення було згорнуто, окрім однієї: для приблизно 50 білих південноафриканців, яких президент США вважав жертвами расової дискримінації.

Джерела в американській адміністрації повідомили, що першими, ймовірно, будуть афганські мігранти, незважаючи на ризики, пов’язані з поверненням до режиму талібів.

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Ексчиновниця адміністрації Байдена, нині очільниця Human Rights First Узра Зея, назвала плани Трампа“незаконним переслідуванням і депортацією тисяч вразливих людей, які шукають захисту. Ідея добровільної депортації — це абсурд».

Нагадаємо, в кінці січня 2025 року Служба громадянства та імміграції США призупинила програму для українців, що тікали до Штатів від війни, United for Ukraine (U4U).

На початку березня у ЗМІ з’явилася інформація, що США можуть позбавити тимчасового правового статусу близько 240 тис. українців, які виїхали через війну. Повідомлялося, що це загрожує їхньою депортацією. Однак тоді у Білому домі заперечили інформацію про наміри Трампа скасувати правовий статус для українських біженців.