Адміністрація Трампа платитиме мігрантам за "самодепортацію": скільки обіцяють

Мігранти в США. / © Reuters

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Адміністрація Дональда Трампа запустила нову програму, що передбачає фінансову мотивацію для нелегальних іммігрантів, які погоджуються добровільно залишити територію США. Тим, хто самостійно повертається до країни походження, пропонують $1000 компенсації та допомогу з транспортом.

Про це повідомляє CNBC.

Як пояснила міністрка внутрішньої безпеки Кристі Ноем, такий підхід є “найбезпечнішим і найвигіднішим варіантом” як для самих іммігрантів, так і для бюджету. За її словами, самодепортація дозволяє уникнути арешту, економить ресурси правоохоронців і обійдеться платникам податків у рази дешевше, ніж стандартна процедура депортації.

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За офіційними даними, видворення одного нелегального іммігранта коштує понад $17 тисяч. У межах нової програми особи, які не мають легального статусу, можуть зареєструватися через додаток “Home” і після повернення додому отримати одноразову виплату.

Також учасникам програми обіцяють зняття з пріоритетного списку на депортацію, якщо вони доведуть, що активно готуються до виїзду. Як зазначили в Міністерстві, така політика може залишити шанс на легальне повернення до США в майбутньому.

Першим учасником програми став чоловік із Чикаго, який добровільно виїхав до Гондурасу.

Ми раніше інформували, що Департамент державної ефективності США (DOGE), який очолював мільярдер Ілон Маск, отримав дозвіл на доступ до закритої бази ECAS Міністерства юстиції, де зберігаються особисті дані легальних і нелегальних іммігрантів.