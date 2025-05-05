Администрация Трампа будет платить мигрантам за "самодепортацию": сколько обещают

Мигранты в США. / © Reuters

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Администрация Дональда Трампа запустила новую программу, предусматривающую финансовую мотивацию для нелегальных иммигрантов, соглашающихся добровольно покинуть территорию США. Тем, кто самостоятельно возвращается в страну происхождения, предлагают $1000 компенсации и помощь с транспортом.

Об этом сообщает CNBC.

Как пояснила министр внутренней безопасности Кристи Ноем, такой подход является "самым безопасным и выгодным вариантом" как для самих иммигрантов, так и для бюджета. По ее словам, самодепортация позволяет избежать ареста, экономит ресурсы правоохранителей и обойдется налогоплательщикам в разы дешевле стандартной процедуры депортации.

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По официальным данным, выдворение одного нелегального иммигранта стоит более $17 тысяч. В рамках новой программы лица, не имеющие легального статуса, могут зарегистрироваться через приложение Home и после возвращения домой получить одноразовую выплату.

Также участникам программы обещают снятие с приоритетного списка на депортацию, если они докажут, что активно готовятся к выезду. Как отметили в Министерстве, такая политика может оставить шанс легального возвращения в США в будущем.

Первым участником программы стал мужчина из Чикаго, добровольно выехавший в Гондурас.

Мы ранее информировали, что Департамент государственной эффективности США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илон Маск, получил разрешение на доступ к закрытой базе ECAS Министерства юстиции, где хранятся личные данные легальных и нелегальных иммигрантов.