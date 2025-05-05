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Администрация Трампа будет платить мигрантам за "самодепортацию": сколько обещают
Нелегальные иммигранты могут получить 1000 долларов и помощь с проездом, если согласятся добровольно покинуть США.
Администрация Дональда Трампа запустила новую программу, предусматривающую финансовую мотивацию для нелегальных иммигрантов, соглашающихся добровольно покинуть территорию США. Тем, кто самостоятельно возвращается в страну происхождения, предлагают $1000 компенсации и помощь с транспортом.
Об этом сообщает CNBC.
Как пояснила министр внутренней безопасности Кристи Ноем, такой подход является "самым безопасным и выгодным вариантом" как для самих иммигрантов, так и для бюджета. По ее словам, самодепортация позволяет избежать ареста, экономит ресурсы правоохранителей и обойдется налогоплательщикам в разы дешевле стандартной процедуры депортации.
По официальным данным, выдворение одного нелегального иммигранта стоит более $17 тысяч. В рамках новой программы лица, не имеющие легального статуса, могут зарегистрироваться через приложение Home и после возвращения домой получить одноразовую выплату.
Также участникам программы обещают снятие с приоритетного списка на депортацию, если они докажут, что активно готовятся к выезду. Как отметили в Министерстве, такая политика может оставить шанс легального возвращения в США в будущем.
Первым участником программы стал мужчина из Чикаго, добровольно выехавший в Гондурас.
Мы ранее информировали, что Департамент государственной эффективности США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илон Маск, получил разрешение на доступ к закрытой базе ECAS Министерства юстиции, где хранятся личные данные легальных и нелегальных иммигрантов.