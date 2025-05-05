Когда начнет действовать спецтрибунал против России: в Офисе Президента ответили

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая.

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Первые этапы создания специального трибунала для рассмотрения преступления агрессии России против Украины могут завершиться уже в этом году. Начало полноценной работы ожидается в 2025 году.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра в комментарии Укринформу.

По ее словам, в 2025 году планируется окончательно сформировать юридическую основу будущего трибунала, в частности, провести набор судей, сформировать секретариат и утвердить регламенты. Мудра отметила, что "справедливость для тех, кто совершает преступление агрессии, — неизбежна".

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Она также подчеркнула, что уже подготовлен проект устава, подробно описывающий все аспекты функционирования нового судебного органа. По ее словам, создание такого трибунала за два года — это достаточно быстрый темп, учитывая очень сложные и чувствительные вопросы, которые пришлось согласовывать.

Кроме того, 9 мая запланирована встреча глав МИД государств-участников Коалиции, где ожидается политическое одобрение пакета документов, подготовленного юридическими советниками 40 стран. После этого, по словам Мудрой, все наработки будут переданы Совету Европы для запуска реального процесса имплементации.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что возможное применение санкций против России будет зависеть от поведения Москвы.