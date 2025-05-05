Коли почне діяти спецтрибунал проти Росії: в Офісі Президента дали відповідь

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра.

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Перші етапи створення спеціального трибуналу для розгляду злочину агресії Росії проти України можуть завершитися вже цього року. Початок повноцінної роботи очікується у 2025-му.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра в коментарі Укрінформу.

За її словами, 2025 року планується остаточно сформувати юридичну основу майбутнього трибуналу, зокрема провести набір суддів, сформувати секретаріат і затвердити регламенти. Мудра зазначила, що “справедливість для тих, хто вчиняє злочин агресії, — неминуча”.

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Вона також наголосила, що вже підготовлено проєкт статуту, який детально описує всі аспекти функціонування нового судового органу. За її словами, створення такого трибуналу за два роки — це досить швидкий темп, враховуючи “дуже складні і чутливі питання”, які довелося узгоджувати.

Крім того, 9 травня запланована зустріч глав МЗС держав-учасниць Коаліції, де очікується політичне схвалення пакета документів, підготовленого юридичними радниками 40 країн. Після цього, за словами Мудрої, всі напрацювання будуть передані до Ради Європи для запуску реального процесу імплементації.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп заявив, що можливе застосування санкцій проти Росії залежатиме від поведінки Москви.