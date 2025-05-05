- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 190
- Время на прочтение
- 2 мин
Трамп сообщил, при каких условиях готов применить санкции против России
Трамп хочет, чтобы Россия и Украина договорились о соглашении.
Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное применение санкций против России будет зависеть от поведения Москвы.
Об этом Трамп сказал в интервью NBC News.
Ведущая спросила американского президента, подпишет ли он законопроект авторства сенатора Линдси Грэма о санкциях против РФ, если ситуация дойдет до того, что США выйдут из мирных переговоров.
«Это зависит от того, ведет ли себя Россия так, чтобы прийти к миру. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина договорились о соглашении. Мы думаем, что мы достаточно близки, и мы спасем многих людей от гибели. Мы также сэкономим много денег, потому что тратим деньги», - сказал Трамп.
Напомним, в США 72 сенатора поддерживают законопроект, предусматривающий «разрушительные» новые санкции против России и введение тарифов против стран, покупающих ее нефть, газ и другие ключевые товары. Эти ограничения могут быть введены, если президент РФ Владимир Путин не приступит к серьезным переговорам о завершении войны в Украине.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм, один из самых близких Дональда Трампа, предупредил, что Кремль "очень пожалеет" , если попытается манипулировать президентом США.
Читайте также