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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 5 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна значительно ослабла по отношению к иностранной валюте.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

НБУ установил курс валют на 5 мая. / © Associated Press

НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 5 мая. Доллар прибавил 11 коп., евро вырос аж на 23 коп., злотый – на 6 коп.

Об этом стало известно из информации на сайте регулятора.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,70 (+11 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 47,31 (+23 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,06 (+6 коп.)

Как сообщалось, в Украине резко выросла средняя зарплата. Еще в январе 2025-го цифра была на тысячу гривен меньше.

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