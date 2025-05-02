Курс валют на 5 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на 5 мая. / © Associated Press

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НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 5 мая. Доллар прибавил 11 коп., евро вырос аж на 23 коп., злотый – на 6 коп.

Об этом стало известно из информации на сайте регулятора.

Курс доллара

1 доллар США - 41,70 (+11 коп.)

Курс евро

1 евро - 47,31 (+23 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,06 (+6 коп.)

Как сообщалось, в Украине резко выросла средняя зарплата. Еще в январе 2025-го цифра была на тысячу гривен меньше.

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Дата публикации 21:16, 13.04.25 Количество просмотров 550 Шок! Посмотрите это видео, если вы заказываете на Temu! Деньги исчезают с карточек?!