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Курс валют на 5 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Гривна значительно ослабла по отношению к иностранной валюте.
НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 5 мая. Доллар прибавил 11 коп., евро вырос аж на 23 коп., злотый – на 6 коп.
Об этом стало известно из информации на сайте регулятора.
Курс доллара
1 доллар США - 41,70 (+11 коп.)
Курс евро
1 евро - 47,31 (+23 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,06 (+6 коп.)
Как сообщалось, в Украине резко выросла средняя зарплата. Еще в январе 2025-го цифра была на тысячу гривен меньше.