Прогноз погоды на 5 мая: в Украину идут похолодание и дожди

Максимальная температура воздуха значительно снизится / © Pixabay

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С понедельника, 5 мая, в Украине начнет меняться воздушная масса более холодной.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 5 мая в западных, северных, большинстве центральных областях максимальная температура воздуха снизится:

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на западе до +10+16 градусов

на севере до +12+18 градусов

в центральных областях до +17+22, на Днепропетровщине еще будет около +25 градусов

в южной части и в восточных областях завтра еще сохранится теплая погода, ожидается +21+26 градусов

«Типичные майские дожди с грозами вероятны в западных, северных областях, в центре, кроме Днепра с районами. А также в Одесской и Николаевской», — уточнила она.

Ветер юго-западный с переходом в тылу холодного атмосферного фронта на северо-западный, умеренный, временами порывистый.

Погода в Киеве 5 мая

В Киеве в понедельник - местами кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +15 до +17 градусов.

Ранее синоптики сообщили, каким будет май в Украине. Больше об этом читайте в новости.