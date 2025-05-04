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Прогноз погоды на 5 мая: в Украину идут похолодание и дожди
В понедельник в большинстве регионов температура воздуха значительно снизится, а также пройдут дожди.
С понедельника, 5 мая, в Украине начнет меняться воздушная масса более холодной.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее данным, 5 мая в западных, северных, большинстве центральных областях максимальная температура воздуха снизится:
на западе до +10+16 градусов
на севере до +12+18 градусов
в центральных областях до +17+22, на Днепропетровщине еще будет около +25 градусов
в южной части и в восточных областях завтра еще сохранится теплая погода, ожидается +21+26 градусов
«Типичные майские дожди с грозами вероятны в западных, северных областях, в центре, кроме Днепра с районами. А также в Одесской и Николаевской», — уточнила она.
Ветер юго-западный с переходом в тылу холодного атмосферного фронта на северо-западный, умеренный, временами порывистый.
Погода в Киеве 5 мая
В Киеве в понедельник - местами кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +15 до +17 градусов.
Ранее синоптики сообщили, каким будет май в Украине. Больше об этом читайте в новости.