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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
333
Время на прочтение
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Прогноз погоды на 5 мая: в Украину идут похолодание и дожди

В понедельник в большинстве регионов температура воздуха значительно снизится, а также пройдут дожди.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Максимальная температура воздуха значительно снизится

Максимальная температура воздуха значительно снизится / © Pixabay

С понедельника, 5 мая, в Украине начнет меняться воздушная масса более холодной.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 5 мая в западных, северных, большинстве центральных областях максимальная температура воздуха снизится:

  • на западе до +10+16 градусов

  • на севере до +12+18 градусов

  • в центральных областях до +17+22, на Днепропетровщине еще будет около +25 градусов

  • в южной части и в восточных областях завтра еще сохранится теплая погода, ожидается +21+26 градусов

«Типичные майские дожди с грозами вероятны в западных, северных областях, в центре, кроме Днепра с районами. А также в Одесской и Николаевской», — уточнила она.

Ветер юго-западный с переходом в тылу холодного атмосферного фронта на северо-западный, умеренный, временами порывистый.

Погода в Киеве 5 мая

В Киеве в понедельник - местами кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +15 до +17 градусов.

Ранее синоптики сообщили, каким будет май в Украине. Больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
333
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