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Алькатрас 2.0: Трамп объявил о возобновлении легендарной тюрьмы
Инициатива Дональда Трампа – восстановить легендарную тюрьму Алькатрас – может стать символом жесткой политики, направленной на восстановление безопасности в Америке.
Президент США Дональд Трамп заявил о желании снова открыть тюрьму Алькатрас.
О Трампе написал в соцсети Х.
"Слишком долго Америка страдала от жестоких, насильственных и постоянных преступников - подонков общества, которые несут только страдания и горе. Когда мы были серьезной нацией - мы не колебались: самых опасных преступников изолировали, держа их подальше от невинных американцев. Именно так и должно быть!"
Мы больше не позволим серийным преступникам, приносящим грязь, кровь и хаос, властвовать на наших улицах. Сегодня я поручаю Федеральному бюро тюрем, Министерству юстиции, ФБР и Министерству внутренней безопасности начать восстановление и значительное расширение Алькатраса — чтобы там содержать самых жестоких и наиболее опасных преступников в нашей стране.
Мы больше не будем заложниками преступников, банд и судей, боящихся выполнять свою работу. Открытие нового Алькатраса станет четким и мощным сигналом: Америка стоит по закону, порядку и правосудию! Мы сделаем Америку снова большой!” , – говорится в эмоциональном сообщении американского президента.
Напомним, что ранее мы писали о том, что под тюрьмой Алькатрас нашли секретный тоннель . Сооружения практически не пострадали от времени.