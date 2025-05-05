Алькатрас 2.0: Трамп объявил о возобновлении легендарной тюрьмы

Алькатрас / © bigpicture.ru

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Президент США Дональд Трамп заявил о желании снова открыть тюрьму Алькатрас.

О Трампе написал в соцсети Х.

"Слишком долго Америка страдала от жестоких, насильственных и постоянных преступников - подонков общества, которые несут только страдания и горе. Когда мы были серьезной нацией - мы не колебались: самых опасных преступников изолировали, держа их подальше от невинных американцев. Именно так и должно быть!"

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Мы больше не позволим серийным преступникам, приносящим грязь, кровь и хаос, властвовать на наших улицах. Сегодня я поручаю Федеральному бюро тюрем, Министерству юстиции, ФБР и Министерству внутренней безопасности начать восстановление и значительное расширение Алькатраса — чтобы там содержать самых жестоких и наиболее опасных преступников в нашей стране.

Мы больше не будем заложниками преступников, банд и судей, боящихся выполнять свою работу. Открытие нового Алькатраса станет четким и мощным сигналом: Америка стоит по закону, порядку и правосудию! Мы сделаем Америку снова большой!” , – говорится в эмоциональном сообщении американского президента.

Напомним, что ранее мы писали о том, что под тюрьмой Алькатрас нашли секретный тоннель . Сооружения практически не пострадали от времени.