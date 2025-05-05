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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
768
Время на прочтение
1 мин

Skype навсегда прекращает свою работу

Skype прекратит работу 5 мая 2025 года.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Skype

Skype / © Getty Images

С 5 мая 2025 года приложение Skype официально прекратит свою работу .

Об этом сообщили в Microsoft.

Он работал с 2003 года.

Пользователям предлагают перейти к общению в Teams.

Через несколько часов сервис закроется навсегда.

Напомним, что Skype после выпуска начал очень быстро расти по всем направлениям: по популярности, в разработке программного обеспечения, в обоих сервисах — бесплатном и платном. Коммуникационная система Skype известна благодаря широкому спектру ее особенностей, в частности бесплатной голосовой системе и видеоконференциям.

Напомним, что ранее мы писали о пяти мессенджерах, которыми можно заменить Skype .

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Дата публикации
Количество просмотров
768
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