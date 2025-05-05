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- Наука и IT
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Skype навсегда прекращает свою работу
Skype прекратит работу 5 мая 2025 года.
С 5 мая 2025 года приложение Skype официально прекратит свою работу .
Об этом сообщили в Microsoft.
Он работал с 2003 года.
Пользователям предлагают перейти к общению в Teams.
Через несколько часов сервис закроется навсегда.
Напомним, что Skype после выпуска начал очень быстро расти по всем направлениям: по популярности, в разработке программного обеспечения, в обоих сервисах — бесплатном и платном. Коммуникационная система Skype известна благодаря широкому спектру ее особенностей, в частности бесплатной голосовой системе и видеоконференциям.
Напомним, что ранее мы писали о пяти мессенджерах, которыми можно заменить Skype .