Skype навсегда прекращает свою работу

Skype / © Getty Images

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С 5 мая 2025 года приложение Skype официально прекратит свою работу .

Об этом сообщили в Microsoft.

Он работал с 2003 года.

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Пользователям предлагают перейти к общению в Teams.

Через несколько часов сервис закроется навсегда.

Напомним, что Skype после выпуска начал очень быстро расти по всем направлениям: по популярности, в разработке программного обеспечения, в обоих сервисах — бесплатном и платном. Коммуникационная система Skype известна благодаря широкому спектру ее особенностей, в частности бесплатной голосовой системе и видеоконференциям.

Напомним, что ранее мы писали о пяти мессенджерах, которыми можно заменить Skype .

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