Skype назавжди припиняє свою роботу

Skype / © Getty Images

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З 5 травня 2025 року застосунок Skype офіційно припинить свою роботу.

Про це повідомили у Microsoft.

Він працював з 2003 року.

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Користувачам пропонують перейти для спілкування у Teams.

За кілька годин сервіс закриється назавжди.

Нагадаємо, що Skype після випуску почав дуже швидко зростати у всіх напрямках: за популярністю, у розробці програмного забезпечення, в обох сервісах — безплатному й платному. Комунікаційна система Skype відома завдяки широкому спектру її особливостей, зокрема, безплатній голосовій системі та відеоконференціям.

Нагадаємо, що раніше ми писали про п'ять месенджерів, якими можна замінити Skype.