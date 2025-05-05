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- Наука та IT
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Skype назавжди припиняє свою роботу
Skype припинить свою роботу 5 травня 2025 року.
З 5 травня 2025 року застосунок Skype офіційно припинить свою роботу.
Про це повідомили у Microsoft.
Він працював з 2003 року.
Користувачам пропонують перейти для спілкування у Teams.
За кілька годин сервіс закриється назавжди.
Нагадаємо, що Skype після випуску почав дуже швидко зростати у всіх напрямках: за популярністю, у розробці програмного забезпечення, в обох сервісах — безплатному й платному. Комунікаційна система Skype відома завдяки широкому спектру її особливостей, зокрема, безплатній голосовій системі та відеоконференціям.
Нагадаємо, що раніше ми писали про п'ять месенджерів, якими можна замінити Skype.