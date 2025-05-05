ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
768
Час на прочитання
1 хв

Skype назавжди припиняє свою роботу

Skype припинить свою роботу 5 травня 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Skype

Skype / © Getty Images

З 5 травня 2025 року застосунок Skype офіційно припинить свою роботу.

Про це повідомили у Microsoft.

Він працював з 2003 року.

Користувачам пропонують перейти для спілкування у Teams.

За кілька годин сервіс закриється назавжди.

Нагадаємо, що Skype після випуску почав дуже швидко зростати у всіх напрямках: за популярністю, у розробці програмного забезпечення, в обох сервісах — безплатному й платному. Комунікаційна система Skype відома завдяки широкому спектру її особливостей, зокрема, безплатній голосовій системі та відеоконференціям.

Нагадаємо, що раніше ми писали про п'ять месенджерів, якими можна замінити Skype.

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Дата публікації
Кількість переглядів
768
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