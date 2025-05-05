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- Астрологія
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Астрологічний прогноз на 5 травня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати?Який одяг та прикраси надіти, щоб пощастило в роботі та коханні?
Нинішня місячна доба має наступні характеристики:
Астрологічна порада дня: один із найскладніших і найнебезпечніших днів місячного календаря, під час якого можна зіткнутися з обманом, зрадою та спокусами.
Символ дня: Нетопір.
Стихія дня: Вогонь.
Щасливий день: 9.
Щасливий колір: коричневий.
Щасливі камені дня: чорні перли, олександрит.
За якусь частину тіла відповідає: кістки грудини.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть становити серйозну небезпеку, тому необхідно відразу звертатися до лікаря.
Харчування дня: необхідно відмовитися від алкоголю, м'яса та грибів.
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.
Дачні роботи дня: можна обробляти землю, обрізати дерева та чагарники.
Магія та містика дня: день сприятливий для любовної магії.
Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають про внутрішній конфлікт між свідомістю і підсвідомістю, а також підказує способи його вирішення.
Табу дня: не можна проливати рідину - особливо молоко - це може стати поганою прикметою.
Цитата дня: «У моєму житті не було жодного дня рутиною роботи – вона завжди приносила радість» (Томас Едісон).
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