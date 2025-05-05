Астрологічний прогноз на 5 травня

Нетопір / © Credits

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Які справи планувати?Який одяг та прикраси надіти, щоб пощастило в роботі та коханні?

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: один із найскладніших і найнебезпечніших днів місячного календаря, під час якого можна зіткнутися з обманом, зрадою та спокусами.

Символ дня: Нетопір.

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Стихія дня: Вогонь.

Щасливий день: 9.

Щасливий колір: коричневий.

Щасливі камені дня: чорні перли, олександрит.

За якусь частину тіла відповідає: кістки грудини.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть становити серйозну небезпеку, тому необхідно відразу звертатися до лікаря.

Харчування дня: необхідно відмовитися від алкоголю, м'яса та грибів.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: можна обробляти землю, обрізати дерева та чагарники.

Магія та містика дня: день сприятливий для любовної магії.

Сни дня: сни нинішньої ночі розповідають про внутрішній конфлікт між свідомістю і підсвідомістю, а також підказує способи його вирішення.

Табу дня: не можна проливати рідину - особливо молоко - це може стати поганою прикметою.

Цитата дня: «У моєму житті не було жодного дня рутиною роботи – вона завжди приносила радість» (Томас Едісон).

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