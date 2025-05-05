Астрологический прогноз на 5 мая

Нетопырь / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: один из самых сложных и опасных дней лунного календаря, во время которого можно столкнуться с обманом, предательством и искушениями.

Символ дня: нетопырь.

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Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: коричневый.

Счастливые камни дня: черный жемчуг, александрит.

За какую часть тела отвечает: кости грудины.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут представлять серьезную опасность, поэтому необходимо сразу же обращаться к врачу.

Питание дня: необходимо отказаться от алкоголя, мяса и грибов.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно обрабатывать землю, обрезать деревья и кустарники.

Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии.

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о внутреннем конфликте, существующем между сознанием и подсознанием, а также подсказывает способы его разрешения.

Табу дня: нельзя проливать жидкость — особенно молоко — это может стать дурной приметой.

Цитата дня: «В моей жизни не было ни дня рутинной работы — она всегда приносила радость» (Томас Эдисон).

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