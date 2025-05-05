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Астрологический прогноз на 5 мая
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: один из самых сложных и опасных дней лунного календаря, во время которого можно столкнуться с обманом, предательством и искушениями.
Символ дня: нетопырь.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: коричневый.
Счастливые камни дня: черный жемчуг, александрит.
За какую часть тела отвечает: кости грудины.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут представлять серьезную опасность, поэтому необходимо сразу же обращаться к врачу.
Питание дня: необходимо отказаться от алкоголя, мяса и грибов.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно обрабатывать землю, обрезать деревья и кустарники.
Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии.
Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о внутреннем конфликте, существующем между сознанием и подсознанием, а также подсказывает способы его разрешения.
Табу дня: нельзя проливать жидкость — особенно молоко — это может стать дурной приметой.
Цитата дня: «В моей жизни не было ни дня рутинной работы — она всегда приносила радость» (Томас Эдисон).
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