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Когда потеплеет в мае: что говорят синоптики
Май 2025 года удивил меняющейся погодой. В ближайшее время ожидается прохлада и грозовые дожди. Тепло придет с 7 мая.
В Украине май начался прохладой и дождями. Синоптики рассказали, когда ожидать подлинное тепло.
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Погода на 4 мая
Метеоролог Игорь Кибальчич говорит, что днем по всему западному региону прогнозируется неустойчивая погода с дождями, в отдельных районах будут наблюдаться сильные ливни, возможны град и шквалы, 15-20 м/с. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура днем предполагается +18…+23 °С, на Прикарпатье и Буковине +23…+28 °С.
В северных регионах Украины днем и вечером пройдут умеренные, значительные дожди в сопровождении грозы, града и шквалистого усиления ветра до 17 — 22 м/с. Днем +22… +27 °С.
В центральных областях ожидается переменная облачность, без осадков, лишь к вечеру на западе Кировоградской и Черкасской областей возможны грозовые дожди. Ветер южный / юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет +7…+12 °С, днем +22…+27 °С.
В южной половине Украины и Крыма ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Только к вечеру на севере Одесчины пройдут грозовые дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха днем +19…+24 °С.
В восточной части ожидается без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в Харьковской области местами порывы, 15-20 м/с. Температура днем +20…+25 °С.
А синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 4 мая в Украине вероятны штормовые порывы юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Кроме того, она предусматривает грозы в воскресенье в западных, северных областях и Винницкой области. По ее словам, 4 мая в западных, северных областях и Винницкой области пройдут кратковременные дожди с грозами.
На юге, востоке и в большинстве центральных областей будет преобладать сухая погода.
В дневные часы в Украине 4 мая максимальная температура воздуха будет +18+23 градуса, местами +23+26 градусов.
В Киеве воскресенье будет теплым, днем до +23+26 градусов, однако с периодическими грозовыми дождями. Также 4 мая в столице будет сильный, со штормовыми порывами, юго-западный ветер.
Погода в мае
Метеоролог Наталья Голеня напомнила, что май — переходный месяц, и такие колебания типичны. Даже после сравнительно мягкой весны часто возвращаются ночные морозы.
По данным многолетних наблюдений, май в Украине характеризуется значительными перепадами температуры.
Портал Wisemeteo прогнозирует, что май 2025 будет довольно изменчивым. Средние температуры будут достигать +13…+15 °C, однако возможны «качели» — от похолоданий до +6 °C до потепления до +23 °C в зависимости от региона. Больше всего осадков прогнозируется во второй декаде мая, возможны даже затяжные дожди.
В свою очередь AccuWeather ожидает такой ход событий: в первые дни месяца температура будет держаться в пределах +16 °C, на юге до +19 °C. Уже после 7 мая возможно потепление до +17° C с частыми дождями, а в середине мая — возможны грозы.
Третья декада будет очень комфортной — прогнозируется значительное повышение температуры до +23 °C.