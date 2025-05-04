Что посадить возле огурцов для увеличения урожая в 4 раза

Огрки / © Pixabay

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Вырастить обильный урожай огурцов можно не только благодаря удобрениям и регулярному поливу, но и правильно подобранным «соседям» на грядке. Некоторые культуры помогают огурцам лучше расти, другие мешают или даже способствуют развитию болезней.

Об этом пишет Gazeta.ua.

Не стоит сажать рядом томаты. Они имеют противоположные требования: огурцы не любят сквозняков, а помидоры без них не растут. Также томаты нуждаются в постоянной подкормке, которая огурцам только повредит.

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Сомнительное соседство — с перцем. Хотя эти культуры любят одинаковое тепло, методы ухода за ними отличаются. Огуречные плети могут подавить рост перца, если за ними не ухаживать.

С чесноком ситуация неоднозначна. Часть огородников считает, что он отпугивает вредителей. Другие — что он мешает огурцам расти. Если сажать, то только с расстоянием не менее 1,5м.

Лук — наоборот, очень хороший сосед. Она не только не вредит, но и помогает, обогащая почву. Но важно учитывать уменьшение полива за месяц до уборки лука — это может повлиять на огурцы.

Кабачки — хоть и родственники, но очень нежелательные на одной грядке. Они имеют схожие болезни и вредителей, к тому же их листья могут затенить огурцы. При необходимости совместной посадки следует тщательно контролировать пространство.

Кукуруза — отличная опора для огурцов. К тому же, она защищает от жары, дождя и ветра. Огурцы, растущие рядом с кукурузой, дают более высокий урожай.

Капуста хорошо сочетается с огурцами. Она не вытесняет их из почвы, а наоборот — стимулирует рост.

Нежелательно сажать рядом картофель. Она часто поражается фитофторой, быстро переходящей на огурцы. Химические средства, которыми возделывают клубень, также вредят огурцам.

Бобовые культуры — например горох и фасоль — очень полезны. Они обогащают почву азотом и создают благоприятную среду для роста огурцов. Особенно эффективно усадить их по периметру грядки. После сбора урожая растения лучше оставить в почве — так он станет еще плодороднее.

Напомним, ранее мы писали о том, как оградить растения от экстремальной жары.