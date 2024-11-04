Зимовка перца чили: полезные советы садовода

Обычно перец чили выращивают как однолетнее летнее растение, а с приходом осени убирают из сада и компостируют. Однако эти растения на самом деле многолетние и при правильном уходе они могут рожать несколько лет подряд.

Итак, если вы хотите сохранить ваш чили на зиму, на странице Nettles&Petals рассказали, что вы можете попробовать несколько простых методов, которые помогут растениям пережить холодный сезон и снова зацвести весной.

Зимовка в помещение

Если у вас всего несколько растений, их можно просто перенести в дом.

Выкопайте растение из грядки, оставьте как можно больше корневого объёма. Это поможет сохранить влагу и облегчит переход в новые условия. Переместите растение в горшок, заполненный свежей почвой. После посадки полейте растение и поставьте горшок на солнечном подоконнике в теплом помещении, где чили сможет расти до начала следующего сезона.

Этот метод идеален для перцев, поскольку позволяет им сохранять тепло и доступ к солнечному свету, что поддержит их в зимний период.

Зимовка на открытом воздухе

Для тех, у кого есть теплица, полиэтиленовый тоннель, сарай или даже гараж, можно выбрать метод зимовки на открытом воздухе.

Срежьте все плоды с растения – это поможет ему сохранить энергию. Обрежьте большинство веток и листьев, оставьте только пару основных Y-образных ветвей. Это стимулирует спокойное состояние растения в холодный сезон. Выкопайте растение с хорошим корневым объёмом, сохраните почву вокруг корней и переместите в горшок, добавив немного свежего компоста. После этого перенесите горшок в теплицу, сарай или гараж с небольшим количеством естественного света, если это возможно.

Если растения хранятся в теплице или туннеле, можно также накрыть их дополнительным слоем волокна, чтобы предотвратить потерю тепла и сохранить их в состоянии покоя. Такие условия помогут чили пережить холодный сезон, а весной можно вернуть растение на грядку.

Методы зимовки чили продлевают жизнь растения и обеспечивают ранний урожай. Благодаря сохранению перца в теплой среде, в следующем сезоне он начнет плодоносить быстрее и обильнее, чем при обычной высадке из семян. Перец чили – настоящее украшение сада и надежный поставщик пряностей вашим блюдам.

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