Как вырастить вешенки у себя дома

Если вы всегда мечтали выращивать собственные свежие грибы прямо у себя дома, вешенки – прекрасный вариант для новичков.
Вырастить вешенки можно с помощью специальных пакетов, которые обеспечивают им необходимую среду. Блогер Patrick Vernuccio поделился своим опытом, как вырастить эти вкусные грибы в домашних условиях за пять недель.
Подготовка к выращиванию вешенок
Для начала нужно подготовить основные материалы. Специальные пакеты для выращивания грибов можно найти в магазинах или заказать онлайн, они очень удобны для домашнего выращивания, ведь обеспечивают правильный поток воздуха. Еще вам понадобится мицелий (грибная икра), который можно купить у местных производителей.
Что понадобится:
- Специальный пакет для выращивания грибов
- Мицелий вешенок
- Стерилизованная солома
- Кофейная гуща
- Защитные перчатки
- Пульверизатор для воды
Что делать:
- Используйте стерилизованную солому и свежую кофейную гущу, чтобы заполнить пакет, добавьте мицелий и тщательно закройте. Чтобы предотвратить развитие плесени, следите за тем, чтобы солома и гуща были без признаков загрязнения. Важно поддерживать чистоту – одевайте перчатки на всех этапах работы, чтобы избежать загрязнений.
- Разместите пакеты в хорошо вентилируемом помещении. К примеру, ванная комната подходит идеально, ведь пар от душа создает хорошую влажность. На этом этапе мицелий медленно заселяет пакет, продлиться это примерно месяц.
- Грибы не любят прямых солнечных лучей, поэтому лучше избегать сильного освещения. Поддерживайте влажность, сбрызгивая пакет водой дважды в день, утром и вечером, особенно после того, как вы сделаете на пакете отверстия для роста грибов. Это поможет грибам быстрее расти.
- После того, как грибы достигнут нужного размера, вы можете собрать свой первый урожай. Если правильно поддерживать влажность, вешенки быстро растут и показывают видимый рост ежедневно. Приблизительно через пять недель вы сможете собрать свой первый урожай.
- После первого урожая не выбрасывайте пакет – если продолжать соблюдать условия влажности, можно вырастить еще одну партию грибов.
Важные советы:
- Не рекомендуется выращивать грибы в помещениях, где вы проводите много времени, например в гостиной или спальне. Грибы во время роса распространяют свои споры и это может оказать негативное влияние на дыхательную систему. Так что выбирайте хорошо проветриваемое место.
Вешенки, выращенные дома, не только вкусны, но и полезны для здоровья. Это натуральный продукт, который вы контролируете от начала до конца, чтобы быть уверенным в его качестве.
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