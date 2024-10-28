Як виростити гливи у себе вдома

Якщо ви завжди мріяли вирощувати власні свіжі гриби просто у себе вдома, гливи — прекрасний варіант для новачків.

Виростити гливи можна за допомогою спеціальних пакетів, які забезпечують їм необхідне середовище. Блогер Patrick Vernuccio поділився своїм досвідом, як виростити ці смачні гриби у домашніх умовах за один місяць і тиждень.

Підготовка до вирощування глив

Спершу потрібно підготувати основні матеріали. Спеціальні пакети для вирощування грибів можна знайти у магазинах або замовити онлайн, вони дуже зручні для домашнього вирощування, адже забезпечують правильний потік повітря. Додатково вам знадобиться міцелій (грибна ікра), який можна купити у місцевих виробників.

Що знадобиться:

Спеціальний пакет для вирощування грибів

Міцелій глив

Стерилізована солома

Кавова гуща

Захисні рукавички

Пульверизатор для води

Що робити:

Використовуйте стерилізовану солому та свіжу кавову гущу, щоб заповнити пакет, додайте міцелій і ретельно закрийте. Щоб запобігти розвитку плісняви, стежте за тим, щоб солома та гуща були без ознак забруднення. Важливо підтримувати чистоту — одягайте рукавички на всіх етапах роботи, щоб уникнути забруднень. Розмістіть пакети у приміщенні, яке добре вентилюється. Наприклад, ванна кімната підходить ідеально, адже пара від душу створює хорошу вологість. На цьому етапі міцелій повільно заселяє пакет, що триває приблизно місяць. Гриби не люблять прямих сонячних променів, тож краще уникати сильного освітлення. Підтримуйте вологість, збризкуючи пакет водою двічі на день, вранці та ввечері, особливо після того, як ви зробите на пакеті отвори для росту грибів. Це допоможе грибам швидше рости. Після того, як гриби досягнуть потрібного розміру, ви можете зібрати свій перший урожай. Якщо правильно підтримувати вологість, гливи швидко ростуть і показують видимий ріст щодня. Приблизно через пʼять тижнів ви зможете зібрати свій перший врожай. Після першого врожаю не викидайте пакет — якщо продовжувати дотримуватися умов вологості, можна виростити ще одну партію грибів.

Важливі поради:

Не рекомендується вирощувати гриби у приміщеннях, де ви проводите багато часу, наприклад, у вітальні чи спальні. Гриби під час росту поширюють свої спори та це може мати негативний вплив на дихальну систему. Тож обирайте добре провітрюване місце.

Гливи, вирощені вдома, не лише смачні, а й корисні для здоров’я. Це натуральний продукт, який ви контролюєте від початку до кінця, маючи змогу бути впевненими у його якості.

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