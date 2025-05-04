ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
132
Час на прочитання
2 хв

Що садити біля огірків, щоб урожай був у 4 рази більшим

Капуста й бобові підвищують врожай огірків, а картопля і перець — навпаки.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Огрки

Огрки / © Pixabay

Виростити рясний урожай огірків можна не лише завдяки добривам і регулярному поливу, а й правильно підібраним «сусідам» на грядці. Деякі культури допомагають огіркам краще рости, інші — заважають або навіть сприяють розвитку хвороб.

Про це пише Gazeta.ua.

Не варто садити поруч томати. Вони мають протилежні вимоги: огірки не люблять протягів, а помідори без них не ростуть. Також томати потребують постійного підживлення, яке огіркам тільки зашкодить.

Сумнівне сусідство — з перцем. Хоча ці культури люблять однакове тепло, методи догляду за ними відрізняються. Огіркові батоги можуть придушити ріст перцю, якщо за ними не доглядати.

З часником ситуація неоднозначна. Частина городників вважає, що він відлякує шкідників. Інші — що він заважає огіркам рости. Якщо садити, то тільки з відстанню не менше 1,5 м.

Цибуля — навпаки, дуже добрий сусід. Вона не лише не шкодить, а й допомагає, збагачуючи ґрунт. Але важливо враховувати зменшення поливу за місяць до збирання цибулі — це може вплинути на огірки.

Кабачки — хоч і родичі, але дуже небажані на одній грядці. Вони мають схожі хвороби і шкідників, до того ж їх листя може затінити огірки. За потреби спільної посадки слід ретельно контролювати простір.

Кукурудза — чудова опора для огірків. До того ж вона захищає від спеки, дощу та вітру. Огірки, які ростуть поруч із кукурудзою, дають вищий урожай.

Капуста також добре поєднується з огірками. Вона не витісняє їх з ґрунту, а навпаки — стимулює зростання.

Небажано саджати поряд картоплю. Вона часто уражується фітофторою, яка швидко переходить на огірки. Хімічні засоби, якими обробляють бульбу, також шкодять огіркам.

Бобові культури — як-от горох і квасоля — дуже корисні. Вони збагачують ґрунт азотом і створюють сприятливе середовище для росту огірків. Особливо ефективно посадити їх по периметру грядки. Після збору врожаю рослини краще залишити в ґрунті — так він стане ще родючішим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як захистити рослини від екстремальної спеки.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie