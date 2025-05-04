Що садити біля огірків, щоб урожай був у 4 рази більшим

Огрки / © Pixabay

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Виростити рясний урожай огірків можна не лише завдяки добривам і регулярному поливу, а й правильно підібраним «сусідам» на грядці. Деякі культури допомагають огіркам краще рости, інші — заважають або навіть сприяють розвитку хвороб.

Про це пише Gazeta.ua.

Не варто садити поруч томати. Вони мають протилежні вимоги: огірки не люблять протягів, а помідори без них не ростуть. Також томати потребують постійного підживлення, яке огіркам тільки зашкодить.

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Сумнівне сусідство — з перцем. Хоча ці культури люблять однакове тепло, методи догляду за ними відрізняються. Огіркові батоги можуть придушити ріст перцю, якщо за ними не доглядати.

З часником ситуація неоднозначна. Частина городників вважає, що він відлякує шкідників. Інші — що він заважає огіркам рости. Якщо садити, то тільки з відстанню не менше 1,5 м.

Цибуля — навпаки, дуже добрий сусід. Вона не лише не шкодить, а й допомагає, збагачуючи ґрунт. Але важливо враховувати зменшення поливу за місяць до збирання цибулі — це може вплинути на огірки.

Кабачки — хоч і родичі, але дуже небажані на одній грядці. Вони мають схожі хвороби і шкідників, до того ж їх листя може затінити огірки. За потреби спільної посадки слід ретельно контролювати простір.

Кукурудза — чудова опора для огірків. До того ж вона захищає від спеки, дощу та вітру. Огірки, які ростуть поруч із кукурудзою, дають вищий урожай.

Капуста також добре поєднується з огірками. Вона не витісняє їх з ґрунту, а навпаки — стимулює зростання.

Небажано саджати поряд картоплю. Вона часто уражується фітофторою, яка швидко переходить на огірки. Хімічні засоби, якими обробляють бульбу, також шкодять огіркам.

Бобові культури — як-от горох і квасоля — дуже корисні. Вони збагачують ґрунт азотом і створюють сприятливе середовище для росту огірків. Особливо ефективно посадити їх по периметру грядки. Після збору врожаю рослини краще залишити в ґрунті — так він стане ще родючішим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як захистити рослини від екстремальної спеки.