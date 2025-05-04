Коли потеплішає у травні: що кажуть синоптики

Тепло прийде від 7 травня / © Associated Press

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В Україні травень почався прохолодою та дощами. Синоптики розповіли, коли очікувати справжнє тепло.

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Погода на 4 травня

Метеоролог Ігор Кібальчич каже, що вдень по всьому західному регіону прогнозується нестійка погода з дощами, в окремих районах спостерігатимуться сильні зливи, можливі град та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с.

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Температура вдень передбачається +18…+23 °С, на Прикарпатті та Буковині +23…+28 °С.

У північних регіонах України вдень та ввечері пройдуть помірні, подекуди значні дощі у супроводі грози, граду та шквалистого посилення вітру до 17 — 22 м/с. Вдень +22…+27 °С.

У центральних областях очікується мінлива хмарність, без опадів, лише ввечері на заході Кіровоградської та Черкаської областей можливі грозові дощі. Вітер південний / південно-західний, 7 — 12 м/с, вдень пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, вдень +22…+27 °С.

У південній половині України та Криму очікується переважно сонячна погода, без опадів. Лише ввечері на півночі Одещини пройдуть грозові дощі. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с, вранці та вдень пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вдень +19…+24 °С.

У східній частині очікується погода без опадів. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с, вдень у Харківській області місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура вдень +20…+25 °С.

А синоптикиня Наталя Діденко прогнозує, що 4 травня в Україні подекуди ймовірні штормові пориви південно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду. Крім того, вона передбачає грози у неділю у західних, північних областях та на Вінниччині. За її словами, 4 травня в західних, північних областях та на Вінниччині пройдуть короткочасні дощі з грозами.

На півдні, сході та в більшості центральних областей переважатиме суха погода. Вітер в Україні південно-західного напрямку, рвучкий, місцями до штормових 15-20 метрів за секунду.

У денні години в Україні 4 травня максимальна температура повітря становитиме +18+23 градуси, місцями +23+26 градусів.

У Києві неділя буде теплою, вдень до +23+26 градусів, проте з періодичними грозовими дощами. Також впродовж 4 травня у столиці буде сильний, із штормовими поривами, південно-західний вітер.

Погода у травні

Метеорологиня Наталія Голеня нагадала, що травень — перехідний місяць, і такі коливання є типовими. Навіть після порівняно м’якої весни нерідко повертаються нічні морози.

За даними багаторічних спостережень, травень в Україні характеризується значними перепадами температури.

Портал Wisemeteo прогнозує, що травень 2025 року буде доволі мінливим. Середні температури сягатимуть +13…+15 °C, однак можливі «гойдалки» — від похолодань до +6 °C до потепління до +23 °C залежно від регіону. Найбільше опадів прогнозується у другій декаді травня, ймовірні навіть затяжні дощі.

Своєю чергою, AccuWeather очікує такий перебіг подій: у перші дні місяця температура триматиметься в межах +16 °C, на півдні до +19 °C. Вже після 7 травня можливе потепління до +17 °C із частими дощами, а в середині травня — ймовірні грози.

Третя декада буде дуже комфортною — прогнозується значне підвищення температури до +23 °C.