Ситуация на фронте сложная

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Силы обороны Украины продвинулись в районе Торецка. Российские войска продвигаются на этом направлении, а также — под Купянском.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, на территории Курской области 3 и 4 мая продолжались ограниченные бои. Войска РФ и дальше пытаются протиснуться и вытеснить подразделения ВСУ из региона, но успеха не имели.

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Тем временем российские оккупанты 4 мая продолжили наступательные действия на севере Сумской области, но не продвинулись. Бои продолжались в районе Беловодов и Водолога, а также в районе Локни.

Кроме того, россияне наступали на Харьковском направлении, но продвинуться не смогли. Войска РФ 3 и 4 мая атаковали вблизи Волчанска и Тихого. Эксперты говорят, что оккупанты недавно продвинулись на Купянском направлении.

Ранее эксперт сообщил, когда Россия может начать свое новое наступление. Больше об этом читайте в новости.