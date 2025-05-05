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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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ЗСУ продвинулись в районе Торецка, россияне давят на двух направлениях — ISW

Ситуация на фронте остается очень сложно, оккупанты пытаются давить на ВСУ по двум направлениям.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Ситуация на фронте сложная

Ситуация на фронте сложная

Силы обороны Украины продвинулись в районе Торецка. Российские войска продвигаются на этом направлении, а также — под Купянском.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, на территории Курской области 3 и 4 мая продолжались ограниченные бои. Войска РФ и дальше пытаются протиснуться и вытеснить подразделения ВСУ из региона, но успеха не имели.

Тем временем российские оккупанты 4 мая продолжили наступательные действия на севере Сумской области, но не продвинулись. Бои продолжались в районе Беловодов и Водолога, а также в районе Локни.

Кроме того, россияне наступали на Харьковском направлении, но продвинуться не смогли. Войска РФ 3 и 4 мая атаковали вблизи Волчанска и Тихого. Эксперты говорят, что оккупанты недавно продвинулись на Купянском направлении.

Ранее эксперт сообщил, когда Россия может начать свое новое наступление. Больше об этом читайте в новости.

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